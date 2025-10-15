Ричмонд
Губерниев: Все знают, что позорище нашего футбола — это Кокорин

Телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Александра Кокорина, который заявил, что если российские клубы вернутся в еврокубки, это будет позорище.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

— Кокорин сказал, что, если российские клубы завтра вернут в еврокубки, будет позорище.

— Видел интервью Кокорина. Он говорил некоторые здравые вещи. А здесь хочу сказать, что негоже так относиться к коллегам по цеху. Все нормальные люди знают, что позорище российского футбола — это Кокорин. А ребятам, которые, к сожалению, не играют в еврокубках, придется сложно, понятно. Мы переживаем за наши клубы и сборную. Но говорить такие вещи — непозволительно. Поэтому еще раз скажу, что позорище российского футбола — Кокорин", — передает слова Губерниева Sport24.

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков также высказался по данному вопросу.

«Слова Кокорина про “позорище”, если наши клубы завтра вернут в еврокубки? Не сказал бы, что будет позорище. Жестковато Кокорин сказал. Надо понять, в каком мы состоянии. Хотелось бы посмотреть на наши клубы, когда нас вернут. Думаю, когда наши клубы смогут участвовать в Лиге чемпионов, будут покупки сильных игроков, которые помогут хорошо вернуться», — сказал Глушаков.

Клубы из России отстранены от еврокубков решением УЕФА с февраля 2022 года.