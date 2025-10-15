Губерниев: Все знают, что позорище нашего футбола — это Кокорин

— Видел интервью Кокорина. Он говорил некоторые здравые вещи. А здесь хочу сказать, что негоже так относиться к коллегам по цеху. Все нормальные люди знают, что позорище российского футбола — это Кокорин. А ребятам, которые, к сожалению, не играют в еврокубках, придется сложно, понятно. Мы переживаем за наши клубы и сборную. Но говорить такие вещи — непозволительно. Поэтому еще раз скажу, что позорище российского футбола — Кокорин", — передает слова Губерниева Sport24.