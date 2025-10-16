Ричмонд
Кокорин рассказал о драке со знаменитым рэпером

Александр Кокорин рассказал, как они с Павлом Мамаевым в 2013 году в Майами подрались с рэпером Лил Уэйном.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Sport24

— От многого сейчас дуреете, что вы с друзьями тогда творили?

— Да. В Москве это как раз было время ночных клубов. Все ждали, чтобы у тебя игра попала на выходные, ты отыграл и пошел в клуб. Но самая дикая история была не во время сезона, а в отпуске, когда мы с Пашей Мамаевым в Майами подрались с Лил Уэйном, самым популярным рэпером мира в 2013 году. На ровном месте. Классная история была! Мы попали на темнокожую вечеринку, и Лил Уэйну не понравилось, как белые гуляют. Он пытался нас заткнуть и выгнать. Но мы дали ему отпор.

— Прямо «наварили»?

— Паша «наварил». И через секунду его скрутила и выкинула личная охрана с охраной клуба — представляете, какие там амбалы! Они на английском кричали: «Боже мой, вы что сделали, вы понимаете, кто это такой?!».

— Вас тоже выкинули?

— Меня подобрее. Его вообще за секунду. Там, чтобы войти в клуб, нужно было отдать паспорт, чтобы они удостоверились, что тебе уже есть 21 год, и кредитную карту. Так они прямо паспорта выкинули. Веселые времена были! Тусовались с девчонками, было нормальное живое общение. Не было всех этих телефонов, соцсетей. Погуляли и разошлись, — цитирует Кокорина «Спорт-Экспресс».

В октябре 2018 года Кокорин и Павел Мамаев устроили драку в московской «Кофемании». Тогда от их действий пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин. Впоследствии игроки были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы почти год.

Александр Кокорин выступает на Кипре за «Арис» с 2022 года, всего за команду он провел 98 матчей, забил 33 гола и сделал 17 результативных передач. В сезоне 2023/24 россиянин стал чемпионом Кипра и был признан лучшим футболистом турнира.