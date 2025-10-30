Ричмонд
Экс-тренер «Зенита» рассказала, как писала письма в тюрьму Кокорину

Мария Бурова рассказала, при каких обстоятельствах писала письма в тюрьму Кокорину.

Арина Нуриахметова
Тренер-реабилитолог «Фиорентины» Мария Бурова рассказала, как писала тренировочные программы в тюрьму Александру Кокорину.

— Вы работали с Кокориным после, скажем так, длительного перерыва от футбола. Что сложнее: восстанавливать футболиста после крестов или когда человек просто не играет?

— Сложнее всего передавать программу тренировок в определенные места. И я действительно через почту писала программы. Это уникальный опыт в моей жизни. Надеюсь, он больше никогда не повторится.

Может быть, это связано с какими-то адаптивными возможностями Сани, но я не могу сказать, что было очень сложно его восстанавливать после годичного, если не ошибаюсь, перерыва. Кто-то говорит, что именно этот период повлиял на его травмы. Могу сказать, что нет, я так не считаю.

Вполне возможно, что если бы не случилось то, что случилось, то его карьера с точки зрения наличия травм как-то по-другому развивалась бы. Сейчас мы можем только додумывать на этот счет. Он достаточно быстро восстановился, потом провел сборы и ни одного дня не пропустил по причине повреждений. Никаких проблем не возникало. И потом, если мне не изменяет память, в «Сочи» у него не было травм. То есть ни одной на протяжении длительного периода, сказала Буров интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, 8 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были участниками двух драк в центре Москвы. В результате них пострадал водитель и два чиновника.

8 мая 2019 года Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра и Кирилла Кокориных к заключению в колонии общего режима на 1 год 6 месяцев, а Мамаева и Протасовицкого — на 1 год 5 месяцев. 17 сентября того же года Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли по УДО.