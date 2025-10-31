Ричмонд
Экс-жена Мамаева предрекла Смолову развод

Бывшая жена Павла Мамаева заявила, что Федор Смолов скоро разведется.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Модель и бывшая жена футболиста Павла Мамаева — Алана Мамаева заявила, что Федор Смолов скоро может развестись со своей женой Кариной Истоминой.

«По поводу Смолова. У меня есть ощущение, что там развод не за горами. Что-то как-то все очень странно», — указала Мамаева в своем телеграм-канале.

Алана не объяснила, с чем связана такая точка зрения. Супруги Смолов и Истомина поженились летом 2023 года, в сентября того же года объявили, что ждут ребенка, в сентябре у них родилась дочь Лора. Мамаева также выразила свое негодование и по поводу Александра Кержакова. Она заявила, что футболист «делает всех своих жен наркоманками». Сейчас у Александра уже четвертый брак.

25 мая 2025 года Федор Смолов впервые стал чемпионом России, завоевав титул в составе «Краснодара». В матче 30-го тура «быки» одержали победу над московским «Динамо» со счетом 3:0.

Алана Мамаева и Павел Мамаев расторгли отношения в апреле 2021 года. Бракоразводный процесс сопровождался скандалами, связанными с алиментами на общую дочь Мамаевых. Алана была недовольна сравнительно маленькой суммой выплат. Их брак продлился с 2013 года по 2021 год, развод оформлен был через суд Ростова-на-Дону. Вскоре после развода Мамаев вновь женился, в этот раз на блогере Надежде Мамаевой. В 2025 году Мамаевы приняли участие в реалити-шоу «Ставка на любовь».