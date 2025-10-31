Экс-жена Мамаева предрекла Смолову развод

Алана не объяснила, с чем связана такая точка зрения. Супруги Смолов и Истомина поженились летом 2023 года, в сентября того же года объявили, что ждут ребенка, в сентябре у них родилась дочь Лора. Мамаева также выразила свое негодование и по поводу Александра Кержакова. Она заявила, что футболист «делает всех своих жен наркоманками». Сейчас у Александра уже четвертый брак.