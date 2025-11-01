Сергей Юран заявил о планах отдохнуть от футбола

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
ПСЖ
0
:
Ницца
0
П1
1.17
X
8.25
П2
16.00
Футбол. Испания
перерыв
Атлетико
0
:
Севилья
0
П1
1.64
X
3.40
П2
10.00
Футбол. Англия
перерыв
Брайтон
1
:
Лидс
0
П1
1.34
X
4.70
П2
12.50
Футбол. Англия
перерыв
Бернли
0
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
перерыв
Кристал Пэлас
1
:
Брентфорд
0
П1
1.40
X
4.33
П2
11.00
Футбол. Англия
перерыв
Фулхэм
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
1.10
X
9.00
П2
48.00
Футбол. Англия
перерыв
Ноттингем Форест
0
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
10.50
X
4.70
П2
1.41
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Рубин
0
:
Динамо
0
П1
4.55
X
2.50
П2
2.44
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Динамо Мх
1
:
Крылья Советов
0
П1
1.22
X
5.75
П2
24.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Хайденхайм
1
:
Айнтрахт Ф
1
П1
5.93
X
2.07
П2
2.90
Футбол. Германия
2-й тайм
Майнц
1
:
Вердер
0
П1
1.22
X
5.30
П2
27.00
Футбол. Германия
2-й тайм
РБ Лейпциг
2
:
Штутгарт
1
П1
1.34
X
4.40
П2
16.20
Футбол. Германия
2-й тайм
Санкт-Паули
0
:
Боруссия М
2
П1
70.00
X
12.50
П2
1.06
Футбол. Германия
2-й тайм
Унион Б
0
:
Фрайбург
0
П1
4.50
X
1.75
П2
4.40
Футбол. Италия
20:00
Наполи
:
Комо
П1
1.95
X
3.39
П2
4.60
Футбол. Премьер-лига
20:15
Зенит
:
Локомотив
П1
1.63
X
4.40
П2
5.44
Футбол. Премьер-лига
20:15
Ростов
:
Акрон
П1
1.63
X
4.10
П2
5.60
Футбол. Англия
20:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Челси
П1
2.97
X
3.51
П2
2.45
Футбол. Германия
20:30
Бавария
:
Байер
П1
1.22
X
7.20
П2
11.50
Футбол. Испания
20:30
Реал Сосьедад
:
Атлетик
П1
2.87
X
3.04
П2
2.83
Футбол. Франция
21:00
Монако
:
Париж
П1
1.66
X
4.41
П2
4.98
Футбол. Италия
22:45
Кремонезе
:
Ювентус
П1
6.90
X
4.40
П2
1.53
Футбол. Англия
23:00
Ливерпуль
:
Астон Вилла
П1
1.68
X
4.41
П2
4.81
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Валенсия
П1
1.19
X
8.50
П2
17.00
Футбол. Франция
23:05
Осер
:
Марсель
П1
5.25
X
4.03
П2
1.69
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Аталанта
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Сокол
0
П1
X
П2

Сергей Юран заявил о планах отдохнуть от футбола

Футбольный тренер Сергей Юран вернулся в Москву после ухода из турецкого клуба «Серик Беледиеспор».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Чемпионат.com

Бывший футболист «Спартака» и сборной России последние четыре месяца работал в во втором по силе футбольном дивизионе Турции в клубе «Серик Беледиеспор». 56-летний специалист покинул команду 29 октября. У «Серик Беледиеспор» было шесть матчей без побед и 14-е место в таблице.

«Я уже в Москве. Всем интересна Турция, местный чемпионат. Но пока я хочу отдохнуть и заняться делами здесь», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

Сергей Юран возглавил турецкий клуб в июле 2025 года. Ранее он говорил о планах уйти из клуба, потому что игрокам и тренерам не платят, а он «не видит перспективы».

В середине июня совладельцем «Серик Беледиеспор» стал бывший инвестор обанкротившегося футбольного клуба «Химки» Туфан Садыгов. В клубе выступают россияне защитники Кирилл Гоцук, Александр Мартынов и Дмитрий Тихий, полузащитник Илья Берковский, а также нападающий Илья Садыгов (сын совладельца клуба).

Юрану 56 лет. До Турции его последним местом работы был «Пари Нижний Новгород», который он покинул в апреле 2024 года. Прежде Юран работал в тренерском штабе московского «Спартака», возглавлял московский «Алмаз», ставропольское «Динамо», латвийский «Диттон», эстонский ТФМК, ярославский «Шинник», казахстанский «Локомотив», азербайджанский «Симург», новосибирскую «Сибирь», калининградскую «Балтику», армянский клуб «Мика», красногорский «Зоркий», «СКА-Хабаровск» и подмосковные «Химки».