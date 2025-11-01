Сергей Юран заявил о планах отдохнуть от футбола

Бывший футболист «Спартака» и сборной России последние четыре месяца работал в во втором по силе футбольном дивизионе Турции в клубе «Серик Беледиеспор». 56-летний специалист покинул команду 29 октября. У «Серик Беледиеспор» было шесть матчей без побед и 14-е место в таблице.
«Я уже в Москве. Всем интересна Турция, местный чемпионат. Но пока я хочу отдохнуть и заняться делами здесь», — приводит слова Юрана «Чемпионат».
Сергей Юран возглавил турецкий клуб в июле 2025 года. Ранее он говорил о планах уйти из клуба, потому что игрокам и тренерам не платят, а он «не видит перспективы».
В середине июня совладельцем «Серик Беледиеспор» стал бывший инвестор обанкротившегося футбольного клуба «Химки» Туфан Садыгов. В клубе выступают россияне защитники Кирилл Гоцук, Александр Мартынов и Дмитрий Тихий, полузащитник Илья Берковский, а также нападающий Илья Садыгов (сын совладельца клуба).
Юрану 56 лет. До Турции его последним местом работы был «Пари Нижний Новгород», который он покинул в апреле 2024 года. Прежде Юран работал в тренерском штабе московского «Спартака», возглавлял московский «Алмаз», ставропольское «Динамо», латвийский «Диттон», эстонский ТФМК, ярославский «Шинник», казахстанский «Локомотив», азербайджанский «Симург», новосибирскую «Сибирь», калининградскую «Балтику», армянский клуб «Мика», красногорский «Зоркий», «СКА-Хабаровск» и подмосковные «Химки».