Сергей Юран заявил о планах отдохнуть от футбола

Бывший футболист «Спартака» и сборной России последние четыре месяца работал в во втором по силе футбольном дивизионе Турции в клубе «Серик Беледиеспор». 56-летний специалист покинул команду 29 октября. У «Серик Беледиеспор» было шесть матчей без побед и 14-е место в таблице.