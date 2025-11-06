Суарес дисквалифицирован на решающий матч серии с «Нэшвиллом»

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
19:30
Спартак
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.65
П2
3.85
Футбол. Лига Европы
20:45
Базель
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.46
П2
5.98
Футбол. Лига Европы
20:45
Црвена Звезда
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.62
П2
2.36
Футбол. Лига Европы
20:45
Динамо З
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.50
П2
2.69
Футбол. Лига Европы
20:45
Мальме
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.46
П2
2.65
Футбол. Лига Европы
20:45
Ницца
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.53
П2
2.70
Футбол. Лига Европы
20:45
Зальцбург
:
Гоу Эхед Иглз
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.52
П2
5.23
Футбол. Лига Европы
20:45
Штурм
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
5.06
X
4.13
П2
1.69
Футбол. Лига Европы
20:45
Утрехт
:
Порту
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.20
П2
1.71
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК Л
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.57
П2
6.86
Футбол. Лига конференций
20:45
Целе
:
Легия
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.74
П2
3.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Майнц
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.30
П2
3.40
Футбол. Лига конференций
20:45
Ноа
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.65
П2
3.80
Футбол. Лига конференций
20:45
Самсунспор
:
Хамрун Спартанс
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Шахтер
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.25
П2
14.50
Футбол. Лига конференций
20:45
Спарта П
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.74
П2
4.77
Футбол. Лига Европы
23:00
Астон Вилла
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.39
П2
14.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Лион
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.20
П2
4.60
Футбол. Лига Европы
23:00
Болонья
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.51
П2
8.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Брага
:
Генк
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.13
П2
4.63
Футбол. Лига Европы
23:00
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.22
П2
5.44
Футбол. Лига Европы
23:00
ПАОК
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.36
П2
4.80
Футбол. Лига Европы
23:00
Виктория Пл
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.64
П2
2.29
Футбол. Лига Европы
23:00
Рейнджерс
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.11
П2
1.72
Футбол. Лига Европы
23:00
Штутгарт
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.06
П2
4.50
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.07
П2
6.81
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.07
П2
5.39
Футбол. Лига конференций
23:00
Хеккен
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
3.41
X
4.01
П2
2.05
Футбол. Лига конференций
23:00
Лозанна
:
Омония
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.65
П2
3.35
Футбол. Лига конференций
23:00
Линколн
:
Риека
Все коэффициенты
П1
8.60
X
4.80
П2
1.36
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Лех
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.73
П2
6.80
Футбол. Лига конференций
23:00
Шелбурн
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.75
П2
4.60
Футбол. Лига конференций
23:00
Шкендия
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
4.11
X
3.73
П2
1.93
Футбол. Лига конференций
23:00
Рапид В
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.65
П2
4.50
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Галатасарай
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
2
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
4
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Атлетик
0
П1
X
П2

Суарес дисквалифицирован на решающий матч серии с «Нэшвиллом»

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес пропустит решающий третий матч первого раунда плей-офф МЛС против «Нэшвилла». Об этом сообщает ESPN.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На 71-й минуте второго матча Суарес ударил ногой в бедро защитника «Нэшвилла» Энди Нахара. Эпизод был оставлен без внимания главного арбитра встречи, однако дисциплинарный комитет МЛС пересмотрел это решение и дисквалифицировал Суареса на одну игру. Последующая апелляция «Интер Майами» не была удовлетворена.

Таким образом, Суарес не поможет «Интер Майами» в решающем матче серии против «Нэшвилла». В первых двух матчах команды обменялись домашними победами — 3:1 и 2:1 соответственно.

В этом сезоне Суарес провел 40 матчей за «Интер Майами», в которых забил 14 мячей и отдал 15 результативных передач. Ранее сообщалось, что 38-летний уругваец рассматривает вариант с завершением карьеры в конце этого года.

Третий матч серии «Интер Майами» — «Нэшвилл» состоится во Флориде в воскресенье, 9 ноября. Начало матча — в 04:00 по московскому времени.