Суарес дисквалифицирован на решающий матч серии с «Нэшвиллом»

На 71-й минуте второго матча Суарес ударил ногой в бедро защитника «Нэшвилла» Энди Нахара. Эпизод был оставлен без внимания главного арбитра встречи, однако дисциплинарный комитет МЛС пересмотрел это решение и дисквалифицировал Суареса на одну игру. Последующая апелляция «Интер Майами» не была удовлетворена.
Таким образом, Суарес не поможет «Интер Майами» в решающем матче серии против «Нэшвилла». В первых двух матчах команды обменялись домашними победами — 3:1 и 2:1 соответственно.
В этом сезоне Суарес провел 40 матчей за «Интер Майами», в которых забил 14 мячей и отдал 15 результативных передач. Ранее сообщалось, что 38-летний уругваец рассматривает вариант с завершением карьеры в конце этого года.
Третий матч серии «Интер Майами» — «Нэшвилл» состоится во Флориде в воскресенье, 9 ноября. Начало матча — в 04:00 по московскому времени.