ФИФА представила номинантов на звание лучшего вратаря года

За престижную награду поборются Алисон Бекер («Ливерпуль», сборная Бразилии), Тибо Куртуа («Реал Мадрид», сборная Бельгии), Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити», сборная Италии), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», сборная Аргентины), Мануэль Нойер («Бавария»), Давид Райя («Арсенал», сборная Испании), Ян Зоммер («Интер») и Войцех Щенсны («Барселона»).
Голосование продлится до 28 ноября.
Прошлогодний лауреат — Эмилиано Мартинес — опять вошел в список кандидатов и имеет шанс забрать награду второй раз подряд. В прошлом году Мартинес помог сборной Аргентины вновь завоевать Кубок Америки.
Также из списка номинантов в свое время награду получали Джанлуиджи Доннарумма, Алисон, Тибо Куртуа и Мануэль Нойер.
Победитель будет объявлен на церемонии The Best FIFA Football Awards.