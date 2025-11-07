ФИФА назвала претендентов на звание лучшего тренера года

Претенденты на звание лучшего тренера года по версии ФИФА: Хавьер Агирре (сборная Мексики), Микель Артета («Арсенал», Англия), Луис Энрике («ПСЖ», Франция), Ханс-Дитер Флик («Барселона», Испания), Энцо Мареска («Челси», Англия), Роберто Мартинес (сборная Португалии) и Арне Слот («Ливерпуль», Англия).
Ранее никто из этих специалистов не выигрывал данную награду. В 2024 году обладателем премии стал Карло Анчелотти, годом ранее эту награду завоевал Хосеп Гвардиола, в 2022 году премию получил Лионель Скалони, в 2021 году обладателем награды стал Томас Тухель. До Тухеля два года подряд лауреатом становился Юрген Клопп.
На звание лучшего женского тренера года претендуют: Соня Бомпастор («Челси»), Джонатан Хиральдес («Лион»), Себ Хайнс («Орландо Прайд»), Рене Слегерс («Арсенал»), Сарина Вигман (сборная Англии).
Голосование продлится до 28 ноября.
Победитель будет объявлен на церемонии The Best FIFA Football Awards.