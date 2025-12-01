Ричмонд
Обладательница «Золотого мяча» сломала ногу

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Айтана Бонмати сломала ногу на тренировке национальной команды, сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Как сообщает источник, в воскресенье, 30 ноября, Бонмати досрочно завершила тренировку в составе сборной Испании из-за дискомфорта после приземления в одном из игровых эпизодов. Позднее футболистке сделали обследование, после которого стало известно о переломе малой берцовой кости на левой ноге.

Отмечается, что Бонмати покинула расположение сборной и отправилась в клуб, чтобы начать восстановление.

27-летняя Айтана Бонмати является воспитанницей каталонского клуба. Она дебютировала за основной состав «Барселоны» в 2016 году. Вместе сине-гранатовыми Бонмати шесть раз стала чемпионкой Испании и трижды одержала победу в Лиге чемпионов. Также вместе с клубом она семь раз выиграла Кубок Испании, четыре раза Суперкубок страны и пять раз Кубок Каталонии.

Бонмати трижды стала обладательницей награды «Золотой мяч» в 2023-м, 2024-м и 2025 годах.

В составе сборной Испании в 2023 году Бонмати выиграла чемпионат мира и была признана лучшим игроком турнира, забив три гола и сделав две результативные передачи. В сезоне-2023/24 футболистка стала победительницей Лиги наций, отметившись забитым мячом в финале против сборной Франции (2:0). Ее признали лучшим игроком решающего матча.