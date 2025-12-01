Обладательница «Золотого мяча» сломала ногу

27-летняя Айтана Бонмати является воспитанницей каталонского клуба. Она дебютировала за основной состав «Барселоны» в 2016 году. Вместе сине-гранатовыми Бонмати шесть раз стала чемпионкой Испании и трижды одержала победу в Лиге чемпионов. Также вместе с клубом она семь раз выиграла Кубок Испании, четыре раза Суперкубок страны и пять раз Кубок Каталонии.