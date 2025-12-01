Бывший главный тренер «Кайрата» скончался в возрасте 46 лет

Подробности смерти специалиста не сообщаются.
«Это невосполнимая и огромная потеря для всего клуба. Мы глубоко потрясены уходом человека, который более 10 лет был важнейшей частью системы “Кайрата” и одним из тех, кто определял направление развития нашего футбола. Кирилл Сергеевич был преданным своему делу профессионалом, строгим и справедливым наставником, человеком, который умел раскрывать потенциал молодых игроков и поддерживать их в самые важные моменты. Его вклад в развитие академии, первой команды и юношеской сборной Казахстана U19 невозможно переоценить», — сказано в сообщении.
Кекер работал в системе «Кайрата» с 2016 года. В июне 2022 года после отставки Курбана Бердыева он был назначен главным тренером алматинского клуба, пробыв на этой должности до апреля 2024 года. С августа по декабрь 2024 года Кекер возглавлял шымкентский «Ордабасы».
С января 2025 года Кекер руководил юношеской сборной Казахстана до 19 лет. Также он занимал должность руководителя академии «Кайрата».