«Галатасарай» обвинил Дурана в домогательствах и эксгибиционизме

Встреча между клубами прошла в понедельник, 1 декабря, на домашнем стадионе «Фенербахче». Счет в матче на 27-й минуте открыл полузащитник «Галатасарая» Лерой Сане. На 90+5 минуте встречи Джон Дуран сравнял счет. После этого футболист запрыгнул на щит перед фанатами и схватил себя за пах, отмечая гол.
Как сообщает Hurriyet, «Галатасарай» подал жалобу на поведение Дурана в прокуратуру при Анатолийском дворце правосудия. Клуб направил заявление, в котором обвинил 21-летнего футболиста в домогательствах и эксгибиционизме.
Дуран выступает за «Фенербахче» с лета 2025 года. В текущем сезоне нападающий провел за турецкий клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.
«Фенербахче» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции с 32 очками. Команда уступает лидирующему «Галатасараю» один балл. В следующем туре «Фенербахче» на выезде сыграет с «Истанбул Башакшехир». «Галатасарай» на своем поле примет «Самсунспор».