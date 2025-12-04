«Галатасарай» обвинил Дурана в домогательствах и эксгибиционизме

Встреча между клубами прошла в понедельник, 1 декабря, на домашнем стадионе «Фенербахче». Счет в матче на 27-й минуте открыл полузащитник «Галатасарая» Лерой Сане. На 90+5 минуте встречи Джон Дуран сравнял счет. После этого футболист запрыгнул на щит перед фанатами и схватил себя за пах, отмечая гол.