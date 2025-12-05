В Индии футболиста удалили за отказ снять трусы перед матчем

Главный арбитр в подтрибунном помещении заметил, что нижнее белье Гуарротксены синего цвета просвечивает через белые шорты, что нарушает требования регламента. Судья попросил игрока его заменить, однако получил от 32-летнего испанца отказ, после чего без колебаний показал ему красную карточку.
Несмотря на удаление Гуарротксены «Гоа» вышел на поле в полном составе. Вместо удаленного капитана матч начал его соотечественник Хавьер Сиверио, а капитанская повязка перешла к другому испанцу Борхе Эррере.
Игроки признались, что впервые столкнулись с подобным случаем, однако сумели быстро собраться и настроиться на игру.
В финале Суперкубка Индии «Гоа» сыграет с клубом «Ист-Бенгал». Решающий матч пройдет в воскресенье, 7 декабря.