В Индии футболиста удалили за отказ снять трусы перед матчем

Капитан «Гоа» Икер Гуарротксена получил прямую красную карточку перед началом полуфинального матча Суперкубка Индии против «Мумбаи Сити» (2:1).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Главный арбитр в подтрибунном помещении заметил, что нижнее белье Гуарротксены синего цвета просвечивает через белые шорты, что нарушает требования регламента. Судья попросил игрока его заменить, однако получил от 32-летнего испанца отказ, после чего без колебаний показал ему красную карточку.

Несмотря на удаление Гуарротксены «Гоа» вышел на поле в полном составе. Вместо удаленного капитана матч начал его соотечественник Хавьер Сиверио, а капитанская повязка перешла к другому испанцу Борхе Эррере.

Игроки признались, что впервые столкнулись с подобным случаем, однако сумели быстро собраться и настроиться на игру.

В финале Суперкубка Индии «Гоа» сыграет с клубом «Ист-Бенгал». Решающий матч пройдет в воскресенье, 7 декабря.