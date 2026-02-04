Н’Голо Канте перешел в «Фенербахче»

До перехода в клуб из Саудовской Аравии Канте был игроком лондонского «Челси» с 2016 года. Полузащитник провел за «синих» 269 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. В составе «Челси» Канте выиграл чемпионат и Кубок Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.