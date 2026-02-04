Ричмонд
Н’Голо Канте перешел в «Фенербахче»

Французский полузащитник Н'Голо Канте подписал контракт с турецким «Фенербахче», сообщает пресс-служба клуба.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Фенербахче"

Трудовое соглашение с 34-летним футболистом рассчитано до лета 2028 года.

«Некоторые истории требуют времени, но не остаются незаконченными. Добро пожаловать в наш “Фенербахче”, Н'Голо Канте», — говорится в сообщении пресс-службы турецкого клуба в соцсетях.

Ранее «Фенербахче» обвинил «Аль-Иттихад» в срыве трансфера Канте из-за проблем с документами. Сделку не удалось закрыть в течение регистрационного периода. Позднее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что ФИФА одобрила переход французского футболиста.

Н'Голо Канте выступал за «Аль-Иттихад» с 2023 года. В составе клуба футболист провел 105 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал 11 результативных передач.

До перехода в клуб из Саудовской Аравии Канте был игроком лондонского «Челси» с 2016 года. Полузащитник провел за «синих» 269 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. В составе «Челси» Канте выиграл чемпионат и Кубок Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Также на счету Канте 65 матчей и два забитых мяча в составе сборной Франции.