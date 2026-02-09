Ричмонд
АЕК Николича вышел на первое место в чемпионате Греции

Команда Марко Николича обогнала «Олимпиакос».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

8 февраля состоялся матч 20-го тура чемпионата Греции, в котором АЕК обыграл в гостевом матче «Пансерраикос» со счетом 4:0.

Команда Марко Николича благодаря этой победе набрала 48 очков и вышла на первое место в чемпионате Греции, опередив «Олимпиакос» с 46 очками. Команда из Пирея является текущим победителем чемпионата Греции. «Олимпиакос» на данный момент — самый титулованный клуб в рамках чемпионата страны, в матче 20-го тура он сыграл с «Панатинаикосом», но уступил ему со счетом 0:1.

В следующем туре АЕК сыграет с ПАОКом, который выигрывал турнир в сезоне-2023/2024. «Олимпиакос» в следующем туре должен обыграть Левадиакос, чтобы обойти АЕК, но это только при условии, что афиняне не одолеют ПАОК в гостевом матче.

Напомним, в тройку лидеров чемпионата Греции сейчас входят АЕК, «Олимпиакос» и ПАОК. Последний раз команда из Афин становилась чемпионом греческой Суперлиги в сезоне-2022/23.

Отметим, Марко Николич является бывшим тренером московского ЦСКА, летом 2025 года он покинул команду после победы на Кубке России и возглавил афинский АЕК.