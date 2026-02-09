АЕК Николича вышел на первое место в чемпионате Греции

Команда Марко Николича благодаря этой победе набрала 48 очков и вышла на первое место в чемпионате Греции, опередив «Олимпиакос» с 46 очками. Команда из Пирея является текущим победителем чемпионата Греции. «Олимпиакос» на данный момент — самый титулованный клуб в рамках чемпионата страны, в матче 20-го тура он сыграл с «Панатинаикосом», но уступил ему со счетом 0:1.