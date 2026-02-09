Куда пропал Александр Кержаков: тренерская карьера, скандалы и новая семья

Александр Кержаков завершил игровую карьеру в 2017 году, оставив после себя рекорд — 30 голов за сборную России. Вернувшись в футбол в роли тренера, за шесть лет он сменил шесть клубов, трижды развелся и в сентябре 2022 года покинул Россию. В этой статье расскажем, чем занимается Александр Кержаков после завершения футбольной карьеры.
Тренерский путь: от юношеской сборной до череды уходов
После завершения карьеры футболиста Кержаков получил тренерскую лицензию и начал с работы в системе сборных России. С 2018 по 2020 год он возглавлял команду до 17 лет, делая ставку на воспитание молодых талантов. Затем последовал переход в профессиональный футбол: в 2020 году он возглавил томскую «Томь», выступавшую в ФНЛ. Под его руководством команда боролась за выживание, но результаты не устроили руководство — Кержаков покинул клуб после одного сезона.
Следующим этапом стала работа в «Пари НН» (Нижний Новгород). Здесь он продержался дольше — два года — и помог команде сохранить прописку в Российской премьер-лиге. Это был его наиболее стабильный период в тренерской карьере. После ухода из нижегородского клуба в феврале 2023 года Кержаков возглавил кипрский «Кармиотисс», но проработал там всего два месяца. Причиной ухода стал конфликт с владельцем клуба: в одном из матчей тот самостоятельно сделал замены в перерыве, минуя тренера. Позже Кержаков заявил, что клуб не выплатил ему зарплату в полном объеме. Генеральный менеджер «Кармиотиссы» в ответ раскритиковал россиянина, заявив, что игроки не хотели видеть его в команде.
Конфликты с руководством: почему клубы расстаются с Кержаковым
Летом 2023 года Кержаков подписал контракт с сербским «Спартаком» из Суботицы. Клуб выступал в высшем дивизионе Сербии, и задача тренера была ясной — закрепиться в элите. Однако уже через три месяца Кержаков был уволен. Официальных причин не сообщалось, но источники указывали на разногласия с руководством по тактическим вопросам и составу.
Следующей остановкой стал казахстанский «Кайрат». В начале 2024 года Кержаков возглавил команду, которая шла на первом месте в чемпионате. Под его руководством «Кайрат» провел 12 матчей: 6 побед, 3 ничьи, 3 поражения. Казалось, что тренер наконец обрел стабильность. Но 1 сентября произошел инцидент, который положил конец сотрудничеству. После домашнего поражения от «Астаны» в раздевалку вошел председатель наблюдательного совета клуба Кайрат Боранбаев. По сообщениям журналистов, он публично оскорбил Кержакова в нецензурной форме и усомнился в его компетенции. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон меньше чем через 100 дней после подписания. Примечательно, что по итогам сезона «Кайрат» все же стал чемпионом Казахстана, но уже под руководством другого тренера.
Личная жизнь: три брака, суды и борьба за детей
Личная жизнь Кержакова не менее бурная, чем тренерская карьера. С 2005 по 2010 год он был женат на Марии Головой. В браке родилась дочь Дарья. После развода в 2019 году Кержаков подал в суд с требованием снизить алименты в 15 раз, ссылаясь на падение доходов. Суд оставил сумму выплат без изменений.
Следующие отношения сложились с Екатериной Сафроновой, с которой футболист жил гражданским браком. В 2014 году у них родился сын Игорь. Позже Кержаков обвинил Сафронову в употреблении запрещенных веществ и подал иск с требованием ограничить ее в родительских правах. Женщина отвергла обвинения, но суд встал на сторону футболиста — мальчик остался жить с отцом.
Третий брак с Миланой Тюльпановой (2015−2019) завершился самым громким скандалом. В браке родился сын Артемий. После развода Тюльпанова обвинила Кержакова в похищении ребенка и рукоприкладстве. Ее адвокат Александр Добровинский заявил, что располагает доказательствами избиения в Цюрихе.
Кержаков эти обвинения отвергал, объясняя свои действия заботой о ребенке: «Я хотел, чтобы он жил в здоровой атмосфере и без всяких разборок». Но, несмотря на все доводы, суд оставил ребенка с матерью. В июне 2022 года Кержаков женился в четвертый раз — на кинопродюсере Евгении Ледащевой, с которой познакомился в 2017 году на шоу «Команда на прокачку». А в декабре 2025 года Евгения подарила Кержакову четвертого ребенка.
Отъезд из России и жизнь в Дубае
В сентябре 2022 года, вскоре после объявления частичной мобилизации, Кержаков с женой покинули Россию. В апреле 2023 года в интервью Нобелю Арустамяну он объяснил свое решение: «Не сбежать, не откреститься, не эмигрировать — просто уехать в данный промежуток времени и побыть где-то далеко. Потому что каждый день ты видишь, читаешь новости. К тебе приходит осознание масштабности всего, что происходит. Мне и моей супруге стало очень тяжело, и мы на время уехали».
Судя по публикациям в социальных сетях, семья Кержакова долгое время находилась в Дубае. На фотографиях — прогулки по песчаным дюнам, посещение ботанических садов, отдых на пляже и прогулки на яхте. В кадр попадают и апартаменты, где жила семья: просторные квартиры с панорамным видом на Бурдж-Халифу. Скорее всего, они расположены в жилом комплексе Джумейра Бич Резиденс — трехкомнатные квартиры там стоят около 45 миллионов рублей. Но, проработав последние полтора года за границей, Кержаков вернулся на родину. Сейчас он с семьей живет в Москве и периодически ездит в Санкт-Петербург, чтобы увидеться с младшим сыном. Александр признался в последнем интервью, что ждет предложений и готов работать в российских командах.
Тренерская работа не принесла Александру Кержакову той стабильности, к которой он привык на футбольном поле. За эти годы он пережил череду коротких контрактов, конфликты с руководством клубов, сложные разводы и даже на время уезжал из страны. Но все неудачи в тренерской карьере не стирают его достижений как игрока. 30 голов за сборную России, победы в «Зените» и «Севилье» — это то, что останется в памяти болельщиков навсегда.