Куда пропал Александр Кержаков: тренерская карьера, скандалы и новая семья

Следующим этапом стала работа в «Пари НН» (Нижний Новгород). Здесь он продержался дольше — два года — и помог команде сохранить прописку в Российской премьер-лиге. Это был его наиболее стабильный период в тренерской карьере. После ухода из нижегородского клуба в феврале 2023 года Кержаков возглавил кипрский «Кармиотисс», но проработал там всего два месяца. Причиной ухода стал конфликт с владельцем клуба: в одном из матчей тот самостоятельно сделал замены в перерыве, минуя тренера. Позже Кержаков заявил, что клуб не выплатил ему зарплату в полном объеме. Генеральный менеджер «Кармиотиссы» в ответ раскритиковал россиянина, заявив, что игроки не хотели видеть его в команде.