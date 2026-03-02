Месси сравнялся с Пеле по голам со штрафных

Встреча прошла на домашнем поле «Орландо Сити». В составе «Интер Майами» дубль оформил Лионель Месси (57-я и 90-я минуты), еще по голу забили Матео Сильветти (49) и Теласко Сеговия (85). У «Орландо» отличились Марко Пашалич (18) и Мартин Охеда (24).
Один из голов Месси забил ударом со штрафного. Этот мяч со штрафного стал для аргентинца 70-м в карьере.
Как сообщает журнал Sportstar, 38-летний Месси сравнялся по этому показателю с трехкратным чемпионом мира в составе сборной Бразилии Пеле, футболисты делят второе место. Лидером по голам забитым после назначения штрафного удара является бывший игрок бразильской национальной команды Жуниньо Пернамбукано, в активе которого 77 мячей.
Действующий чемпион МЛС «Интер Майами» одержал первую победу в сезоне и с тремя очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Орландо Сити» с двумя поражениями занимает 11-е место на Востоке.
Лионель Месси стал игроком «Интер Майами» в 2023 году. Аргентинский нападающий провел за клуб 89 матчей во всех турнирах, в которых забил 77 голов и сделал 44 результативные передачи. Действующее соглашение Месси с клубом рассчитано до декабря 2028 года.