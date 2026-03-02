Месси сравнялся с Пеле по голам со штрафных

Лионель Месси стал игроком «Интер Майами» в 2023 году. Аргентинский нападающий провел за клуб 89 матчей во всех турнирах, в которых забил 77 голов и сделал 44 результативные передачи. Действующее соглашение Месси с клубом рассчитано до декабря 2028 года.