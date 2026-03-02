Ричмонд
Академия Мамаева и Смолова в Дубае приостановила работу

Футбольная академия экс-игроков сборной России Павла Мамаева и Федора Смолова в Дубае приостановила работу. Об этом сообщается в аккаунте школы в соцсетях.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Тренировки отменены до четверга, 5 марта, в связи со сложившимися обстоятельствами. «Берегите себя и своих близких!» — говорится в сообщении.

1 марта Мамаев рассказал, что 2 марта проведет совещание с тренерским советом школы. «Если ситуация не изменится, на какое-то время приостановим работу», — заявлял бывший футболист.

На фоне вооруженного конфликта США и Израиля с Ираном взрывы звучали в Абу-Даби и Дубае. Также сообщалось, что иранские баллистические ракеты поразили авиабазу Аль-Дхафра, где находится американский военный гарнизон. В ОАЭ заявили о готовности защищаться.

Футбольная академия Мамаева и Смолова работает в Дубае с 2023 года.