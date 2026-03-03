Москва
Бывший футболист Тарасов планирует создать клуб в Серпухове

Экс-игрок «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов хочет создать футбольный клуб в Серпухове в апреле или летом, сообщает ТАСС.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев в соцсетях сообщил, что в Серпухове будет создан футбольный клуб, руководителем которого станет Дмитрий Тарасов.

«Пока что это все в процессе, задача стоит зайти сразу со Второй лиги. Действительно, он мне поручил историю, и я сейчас до сих пор прорабатываю. Есть много нюансов, это не так просто открыть футбольный клуб, как кажется всем. Он обязательно будет, в Серпухове будет футбол. Или в апреле, или летом.

Что касается названия, то мы общались и проводили мастер-классы, спрашиваем людей в Серпухове, как им хочется. То есть мы такая будем народная команда, которая будет прислушиваться к народу и совместно принимать решения», — приводит слова Тарасова ТАСС.

38-летний Тарасов выступал за московский «Локомотив» с 2010 по 2019 год. За «железнодорожников» футболист провел 184 матча, в которых забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.

Дмитрий Тарасов был президентом медиафутбольного клуба «Родина Медиа». Тарасов создал команду вместе рэпером T-killah в 2022 году. После трех сезонов в медиалиге и выступлениях в Кубке России, команда прекратила свое существование.