Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Бавария
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.21
X
8.50
П2
12.75
Футбол. Италия
22:45
Наполи
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.60
X
3.93
П2
6.50
Футбол. Франция
22:45
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.38
X
6.07
П2
7.40
Футбол. Испания
23:00
Сельта
:
Реал
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.47
П2
2.31
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
5
:
Спартак
2
П1
X
П2

Трамп рассказал Месси, как США успешно атакуют Иран

Президент США Дональд Трамп во время встречи с футболистами «Интер Майами» в Белом доме рассказал об успехах американских вооруженных сил в конфликте с Ираном.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

28 февраля США совместно с Израилем нанесли массированные удары по Ирану. Ответные удары затронули другие страны ближневосточного региона, среди которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Военные действия продолжаются уже шестой день. По последним данным, число погибших в Иране составляет 1230 человек, еще несколько тысяч получили ранения.

«Вооруженные силы США совместно с замечательными израильскими партнерами продолжают полностью уничтожать противника на невиданном ранее уровне. Мы уничтожаем иранские ракеты», — сказал Трамп во время своей речи.

Рядом с американским президентом и отдельно от команды стоял капитан «Интер Майами» Лионель Месси. 38-летний аргентинец, который впервые встречался с Трампом, никак не отреагировал на его слова о военной операции против Ирана.

Визит «Интер Майами» в Белый дом был приурочен к первой в истории клуба победе в МЛС. В финале, который прошел 6 декабря, «цапли» обыграли «Ванкувер Уайткэпс» (3:1). Для Месси этот трофей стал 48-м в карьере.

Лионель Месси перешел в «Интер Майами» летом 2023 года из «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента. За два с половиной года он провел за американский клуб 90 матчей, в которых забил 77 мячей и отдал 44 голевые передачи. Действующий контракт аргентинца с «Интер Майами» рассчитан до конца 2028 года.