28 февраля США совместно с Израилем нанесли массированные удары по Ирану. Ответные удары затронули другие страны ближневосточного региона, среди которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Военные действия продолжаются уже шестой день. По последним данным, число погибших в Иране составляет 1230 человек, еще несколько тысяч получили ранения.
«Вооруженные силы США совместно с замечательными израильскими партнерами продолжают полностью уничтожать противника на невиданном ранее уровне. Мы уничтожаем иранские ракеты», — сказал Трамп во время своей речи.
Рядом с американским президентом и отдельно от команды стоял капитан «Интер Майами» Лионель Месси. 38-летний аргентинец, который впервые встречался с Трампом, никак не отреагировал на его слова о военной операции против Ирана.
Визит «Интер Майами» в Белый дом был приурочен к первой в истории клуба победе в МЛС. В финале, который прошел 6 декабря, «цапли» обыграли «Ванкувер Уайткэпс» (3:1). Для Месси этот трофей стал 48-м в карьере.
Лионель Месси перешел в «Интер Майами» летом 2023 года из «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента. За два с половиной года он провел за американский клуб 90 матчей, в которых забил 77 мячей и отдал 44 голевые передачи. Действующий контракт аргентинца с «Интер Майами» рассчитан до конца 2028 года.