Трамп рассказал Месси, как США успешно атакуют Иран

Лионель Месси перешел в «Интер Майами» летом 2023 года из «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента. За два с половиной года он провел за американский клуб 90 матчей, в которых забил 77 мячей и отдал 44 голевые передачи. Действующий контракт аргентинца с «Интер Майами» рассчитан до конца 2028 года.