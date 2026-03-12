Ричмонд
В Ереване появилась улица в честь Никиты Симоняна

В столице Армении одна из улиц названа в память о великом футболисте и тренере Никите Симоняне.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Такое решение было принято советом старейшин города. Именем футболиста и тренера, олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна названа улица, прилегающая к стадиону «Раздан». Об этом сообщает РИА Новости.

Никита Симонян ушел из жизни 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет. Он четырежды выиграл чемпионат СССР в составе «Спартака». Он забил 160 мячей за красно-белых и является лидером по этому показателю. Вместе с советской сборной форвард стал олимпийским чемпионом Мельбурна в 1956 году. Симонян завершил профессиональную карьеру футболиста в 1959 году.

После завершения игровой карьеры Никита Симонян стал тренером, и в этом качестве работал со «Спартаком», ереванским «Араратом», одесским «Черноморцем» и сборной СССР. Команды под руководством Симоняна трижды выиграли чемпионство — помимо исторического достижения с «Араратом», он дважды приводил красно-белых (1962, 1969) к победе в союзном первенстве. Кроме того, на счету Симоняна-тренера четыре победы в Кубке СССР.

С середины 1980-х Никита Симонян начал карьеру функционера: работал в сборной СССР, Федерации футбола СССР, а с 1992 года и до самой смерти занимал различные должности в Российском футбольном союзе (РФС).