Жозе Моуринью дисквалифицирован за скандал в игре с «Порту»

Наказание последовало за удаление в матче 25-го тура чемпионата Португалии против «Порту» (2:2) и последующий конфликт с ассистентом главного тренера «драконов» Лучо Гонсалесом.
63-летний специалист получил одноматчевую дисквалификацию за красную карточку, которую заработал на последних минутах встречи. Моуринью покинул пределы технической зоны и пнул мяч в сторону скамейки запасных «Порту» в момент празднования гола своей команды. Сам тренер утверждает, что пытался выбить мяч на трибуны.
Второе наказание — 11-дневная дисквалификация — стало следствием перепалки с Лучо Гонсалесом после удаления. Согласно документам комитета, Моуринью спровоцировал аргентинца, сложив пальцы в специфический жест и повторяя фразу «ты маленький». Гонсалес в ответ назвал начинавшего тренерскую карьеру в «Порту» Моуринью «предателем».
Один матч дисквалификации не позволит Моуринью руководить командой в игре с «Ароукой» 15 марта. 11-дневный бан, в свою очередь, оставляет его вне заявки на встречу с «Виторией» 21 марта — сроки наказаний не суммируются. Также Моуринью был оштрафован за удаление на 1530 евро, а за конфликт с Лучо — на 3825 евро.
«Бенфика» отреагировала на решение федерации официальным заявлением, в котором подвергла резкой критике действия дисциплинарного комитета. Клуб назвал наказание несправедливым и необоснованным и намерен подать апелляцию. Лучо Гонсалес также не избежал санкций: он дисквалифицирован на одну игру и получил восьмидневное отстранение.
Жозе Моуринью 63 года. Он возглавил «Бенфику» в сентябре 2025 года. Ранее португальский специалист возглавлял «Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Рому» и «Фенербахче». На его счету 26 выигранных титулов, в том числе две победы в Лиге чемпионов и по одной — в Лиге Европы и Лиге конференций. Моуриньо является единственным тренером, которому удалось выиграть все три еврокубковых турнира.