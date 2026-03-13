Жозе Моуринью дисквалифицирован за скандал в игре с «Порту»

Один матч дисквалификации не позволит Моуринью руководить командой в игре с «Ароукой» 15 марта. 11-дневный бан, в свою очередь, оставляет его вне заявки на встречу с «Виторией» 21 марта — сроки наказаний не суммируются. Также Моуринью был оштрафован за удаление на 1530 евро, а за конфликт с Лучо — на 3825 евро.