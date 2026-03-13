Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо Мх
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.15
П2
3.53
Футбол. Германия
22:30
Боруссия М
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.43
П2
4.32
Футбол. Италия
22:45
Торино
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.10
П2
3.92
Футбол. Франция
22:45
Марсель
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.19
П2
6.98
Футбол. Испания
23:00
Алавес
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.32
X
3.40
П2
2.27
Футбол. Первая лига
14.03
СКА-Хабаровск
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.29
X
3.18
П2
2.32

Жозе Моуринью дисквалифицирован за скандал в игре с «Порту»

Жозе Моуринью не сможет руководить «Бенфикой» в двух следующих матчах вследствие решений Дисциплинарного комитета Португальской футбольной федерации.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Наказание последовало за удаление в матче 25-го тура чемпионата Португалии против «Порту» (2:2) и последующий конфликт с ассистентом главного тренера «драконов» Лучо Гонсалесом.

63-летний специалист получил одноматчевую дисквалификацию за красную карточку, которую заработал на последних минутах встречи. Моуринью покинул пределы технической зоны и пнул мяч в сторону скамейки запасных «Порту» в момент празднования гола своей команды. Сам тренер утверждает, что пытался выбить мяч на трибуны.

Второе наказание — 11-дневная дисквалификация — стало следствием перепалки с Лучо Гонсалесом после удаления. Согласно документам комитета, Моуринью спровоцировал аргентинца, сложив пальцы в специфический жест и повторяя фразу «ты маленький». Гонсалес в ответ назвал начинавшего тренерскую карьеру в «Порту» Моуринью «предателем».

Один матч дисквалификации не позволит Моуринью руководить командой в игре с «Ароукой» 15 марта. 11-дневный бан, в свою очередь, оставляет его вне заявки на встречу с «Виторией» 21 марта — сроки наказаний не суммируются. Также Моуринью был оштрафован за удаление на 1530 евро, а за конфликт с Лучо — на 3825 евро.

«Бенфика» отреагировала на решение федерации официальным заявлением, в котором подвергла резкой критике действия дисциплинарного комитета. Клуб назвал наказание несправедливым и необоснованным и намерен подать апелляцию. Лучо Гонсалес также не избежал санкций: он дисквалифицирован на одну игру и получил восьмидневное отстранение.

Жозе Моуринью 63 года. Он возглавил «Бенфику» в сентябре 2025 года. Ранее португальский специалист возглавлял «Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Рому» и «Фенербахче». На его счету 26 выигранных титулов, в том числе две победы в Лиге чемпионов и по одной — в Лиге Европы и Лиге конференций. Моуриньо является единственным тренером, которому удалось выиграть все три еврокубковых турнира.