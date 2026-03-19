Месси забил 900 голов в карьере быстрее Роналду

Этот гол стал 900-м в карьере Месси. Для этого ему потребовалось 1142 матча, что на 94 игры меньше, чем Роналду. Месси забил 900-й гол в возрасте 38 лет 268 дней, Роналду — в возрасте 39 лет 213 дней. На данный момент на счету португальца 965 голов в 1312 матчах.