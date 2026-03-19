Месси забил 900 голов в карьере быстрее Роналду

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси достиг отметки в 900 забитых мячей за карьеру.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

38-летний аргентинец отличился в ответном матче ⅛ финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ против «Нэшвилла» (1:1). Месси отличился на 7-й минуте встречи, точно пробив в дальний угол из пределов штрафной.

Этот гол стал 900-м в карьере Месси. Для этого ему потребовалось 1142 матча, что на 94 игры меньше, чем Роналду. Месси забил 900-й гол в возрасте 38 лет 268 дней, Роналду — в возрасте 39 лет 213 дней. На данный момент на счету португальца 965 голов в 1312 матчах.

Месс и Роналду — единственные футболисты в истории, которые забили 900 голов в официальных матчах. Аргентинец забил 672 мяча в составе «Барселоны», 115 голов за сборную Аргентины, 81 — за «Интер Майами» и 32 — за «Пари Сен-Жермен».

Несмотря на гол Месси, «Интер Майами» не смог выйти в ¼ финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ, уступив «Нэшвиллу» по правилу гостевого гола. Первый матч между командами завершился нулевой ничьей.

В ночь на воскресенье, 22 марта, «Интер Майами» в МЛС на выезде сыграет против «Нью-Йорк Сити». Начало матча — в 0:00 по московскому времени.