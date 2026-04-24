День в истории спорта: 24 апреля 1916 года родился Григорий Федотов

Его имя навсегда связано с ЦДКА, за который он выступал с 1938 по 1949 год и с которым добился главных успехов в карьере.
Федотов был капитаном армейской команды, трижды становился чемпионом СССР и дважды выигрывал Кубок СССР. Еще в довоенные годы он вошел в число лучших бомбардиров страны, а в 1948 году стал первым футболистом, забившим 100 голов в чемпионатах СССР — достижение, которое тогда казалось почти недосягаемым.
Отдельной строкой в биографии Федотова стоит его игра за сборную и выступление на международной арене. Он был чемпионом III Летней Рабочей Олимпиады в Антверпене в 1937 году, а уже после войны оставался одним из самых узнаваемых и уважаемых игроков советского футбола. Его стиль отличали мощь, нацеленность на ворота и редкое умение завершать атаки, что делало его настоящим форвардом старой школы.
После завершения карьеры Федотов работал тренером, но в истории отечественного футбола он прежде всего остался как великий бомбардир. Не случайно именно его именем позднее назвали символический клуб для лучших снайперов советского и российского футбола — знак признания масштаба его наследия.