День в истории спорта: 24 апреля 1916 года родился Григорий Федотов

Отдельной строкой в биографии Федотова стоит его игра за сборную и выступление на международной арене. Он был чемпионом III Летней Рабочей Олимпиады в Антверпене в 1937 году, а уже после войны оставался одним из самых узнаваемых и уважаемых игроков советского футбола. Его стиль отличали мощь, нацеленность на ворота и редкое умение завершать атаки, что делало его настоящим форвардом старой школы.