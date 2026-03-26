Бывшему главному тренеру «Реала» Тошаку диагностировали деменцию

— Это ужасная болезнь. Мы наблюдаем это в кратковременной памяти — я разговариваю с ним почти каждый день, и если мы общаемся после обеда, он может и не помнить, что мы также разговаривали утром. Но если я спрашиваю его о временах в «Ливерпуле» или в «Реале», то детали поражают.



На днях он рассказывал мне о матче «Реала» против «Милана» Арриго Сакки и о том, как именно он перестроил свою полузащиту, чтобы справиться с Марко ван Бастеном. Его память была настолько ясна, словно игра состоялась вчера. Я говорю с ним о своей работе в Таиланде, и он по-прежнему дает отличные советы. Как тренер он всегда мог видеть на два-три шага вперед, и это всегда было у меня в генах, — приводит слова Кэмерона Тошака Daily Mail.