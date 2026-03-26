Матч-центр
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Турция
:
Румыния
П1
1.45
X
5.08
П2
7.05
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Италия
:
Северная Ирландия
П1
1.30
X
5.84
П2
12.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Уэльс
:
Босния и Герцеговина
П1
1.75
X
3.69
П2
5.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Украина
:
Швеция
П1
3.25
X
3.22
П2
2.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Польша
:
Албания
П1
1.72
X
3.55
П2
5.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Косово
П1
2.27
X
3.13
П2
3.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Дания
:
Северная Македония
П1
1.25
X
6.70
П2
15.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Чехия
:
Ирландия
П1
1.97
X
3.49
П2
4.15

Бывшему главному тренеру «Реала» Тошаку диагностировали деменцию

Экс-главному тренеру мадридского «Реала» и сборной Уэльса Джону Тошаку диагностировали деменцию.

О тяжелой болезни 77-летнего специалиста сообщил его сын Кэмерон Тошак, который работает тренером в Таиланде.

— Это ужасная болезнь. Мы наблюдаем это в кратковременной памяти — я разговариваю с ним почти каждый день, и если мы общаемся после обеда, он может и не помнить, что мы также разговаривали утром. Но если я спрашиваю его о временах в «Ливерпуле» или в «Реале», то детали поражают.

На днях он рассказывал мне о матче «Реала» против «Милана» Арриго Сакки и о том, как именно он перестроил свою полузащиту, чтобы справиться с Марко ван Бастеном. Его память была настолько ясна, словно игра состоялась вчера. Я говорю с ним о своей работе в Таиланде, и он по-прежнему дает отличные советы. Как тренер он всегда мог видеть на два-три шага вперед, и это всегда было у меня в генах, — приводит слова Кэмерона Тошака Daily Mail.

В качестве игрока Джон Тошак выступал за «Кардифф», «Суонси» и «Ливерпуль», с которым три раза выиграл чемпионат Англии (1972/73, 1975/76, 1976/77), Кубок (1973/74) и Суперкубок Англии (1976), Кубок чемпионов (1976/77), Суперкубок Европы (1977) и дважды завоевал Кубок УЕФА (1972/73, 1975/76). В составе сборной Уэльса он провел 40 матчей, в которых забил 13 голов.

После завершения карьеры футболиста Тошак стал работать тренером. Он дважды возглавлял сборную Уэльса (1994, 2004−2010) и мадридский «Реал» (1989−1990, 1999). Также специалист работал в «Спортинге», «Реал Сосьедад», «Депортиво», «Бешикташе» и сборной Македонии.

Вместе с «Реалом» Тошак стал чемпионом Испании в сезоне-1989/90. Привел «Реал Сосьедад» к победе в Кубке Испании (1986/87). Завоевал с «Депортиво» Суперкубок Испании в 1995 году. Выиграл Кубок Турции с «Бешикташем» (1997/98).