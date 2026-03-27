Малком допустил, что может вернуться в «Зенит»

— Обожаю «Зенит». Четыре года в Санкт‑Петербурге — самые счастливые годы моей карьеры. Я знаю, что однажды может наступить день, когда я вернусь [в «Зенит»] — уже говорил об этом с Оливейрой, Семаком и другими людьми, что я бы с радостью вернулся.



Не сейчас, разумеется, потому что сейчас у меня действующий контракт с «Аль‑Хилалем» и я должен отработать его до конца. Но возможность для возвращения сохраняется. Я и моя жена обожаем Санкт‑Петербург и Россию.



Не понимаю, как иностранцы приезжают и не остаются больше, чем на год. У меня нет слов, чтобы выразить свои чувства. Мы выиграли вообще все. Многое из того, что мы пережили с «Зенитом», останется со мной навсегда, — сказал Малком в выпуске «Свидание с бывшим» на YouTube-канале «Зенита».