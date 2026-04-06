Луческу могут установить систему механической поддержки кровообращения

Состояние бывшего главного тренера сборной Румынии Мирчи Луческу остается тяжелым. 6 апреля медицинский консилиум в Бухаресте принял решение продолжить текущую терапию и оценить ее результаты. Вопрос о возможности установки системы механической поддержки кровообращения (ЭКМО) будет рассмотрен при повторной оценке состояния 7 апреля.
«Завтра будет проведена повторная оценка состояния пациента и рассмотрена возможность проведения инвазивного вмешательства, в частности установки системы механической поддержки кровообращения», — приводит Gazeta Sporturilor заявление Бухарестской университетской больницы.
Луческу был госпитализирован 3 апреля с диагнозом острый инфаркт миокарда после ухудшения состояния во время тренировки национальной команды. В воскресенье, 5 апреля, его состояние стало критическим, и врачи приняли решение погрузить специалиста в искусственную кому.
Ранее, 2 апреля, Луческу покинул пост главного тренера сборной Румынии. За свою карьеру он возглавлял такие клубы, как миланский «Интер», турецкие «Галатасарай» и «Бешикташ», донецкий «Шахтёр», петербургский «Зенит» и киевское «Динамо».
26 марта, в день стыкового матча ЧМ-2026 между сборными Румынии и Турции (0:1) Луческу стал самым возрастным тренером сборной в мировой истории.