Новый футбольный сезон в России стартует 18 июля

Новый футбольный сезон в России откроется 18 июля матчем за Суперкубок, в котором встретятся победитель РПЛ и обладатель Кубка России. Место проведения встречи будет объявлено позднее.
Новый сезон РПЛ стартует 26 июля. На зимнюю паузу команды уйдут после 17‑го тура, матчи которого завершатся 6 декабря. Последний, 30-й тур будет сыгран 29 мая. Суперфинал Кубка России запланирован на 6 июня.
Ожидается, что в новом сезоне будет ужесточен лимит на легионеров. Клубам позволят заявлять не больше 12 легионеров и одновременно выпускать на поле не более семи вместо нынешних 13 и восьми соответственно.
После 24-х туров в турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар», который на один балл опережает «Зенит». В этом сезоне матчи последнего тура будут сыграны 17 мая.