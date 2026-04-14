Во время допуска — осторожно. Чего ожидать от нового лимита на легионеров

Совсем недавно Международная федерация плавания допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований без ограничений, с флагом и гимном. Мы видим большую работу Министерства спорта РФ, и я надеюсь, что с одного из главных видов спорта, популярного во всем мире, футбола, также скоро снимут санкции и российские клубы и сборные вновь смогут выступать на международных турнирах. Но когда мы попадаем на международную арену, то увидим, что уровень там совсем другой. Нужно будет постепенно подходить к таким вопросам, как лимит на иностранных футболистов. Конечно, при новом лимите будет больше появляться российских хороших игроков. Но на высоком уровне необходимы высококлассные футболисты, главное, чтобы к моменту возвращения такие появились среди россиян. Совсем недавно в матче Лиги чемпионов с французским ПСЖ в составе английского «Ливерпуля» вышел всего один англичанин. О чем это говорит? Многие команды, которые участвуют в столь престижных турнирах, используют другое соотношение иностранных футболистов и своих, зачастую отдавая предпочтение иностранцам. В России важно сделать так, чтобы именно отечественные футболисты играли ключевую роль в построении игры команд.