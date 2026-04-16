Криштиану Роналду стало плохо во время матча с «Аль-Иттифаком»

Главный тренер саудовского «Аль-Насра» Жорже Жезуш рассказал, почему нападающий Криштиану Роналду не праздновал с командой победу в матче 29-го тура Про-Лиги с «Аль-Иттифаком» (1:0). Роналду был заменен на 89-й минуте.
«В перерыве он почувствовал боль в животе. Он настоял на продолжении игры во втором тайме. Когда он вернулся в раздевалку в конце, его стошнило», — сказал Жезуш.
«Аль-Наср» лидирует в чемпионате за пять туров до конца с отрывом в восемь очков от «Аль-Хиляля», у которого игра в запасе. В последний раз «Аль-Наср» становился чемпионом в 2019 году.
Роналду перешел в «Аль-Наср» в январе 2023 года. За три года он провел за саудовский клуб 134 матча, в которых забил 118 мячей и отдал 23 результативные передачи.