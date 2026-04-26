Где сейчас Денис Черышев и как сложилась его карьера после ЧМ-2018

В российском футболе мало игроков с такой же неоднозначной судьбой, как у Дениса Черышева. Выходец из академии «Реала», он долгое время был символом нереализованного потенциала. Но чемпионат мира 2018 года сделал его национальным героем. Однако после триумфа карьера пошла на спад. О том, где сейчас находится экс-полузащитник сборной России и чем он занимается, — читайте в нашей статье.
Путь на вершину: от академии «Реала» до главного героя ЧМ-2018
Денис Черышев родился 26 декабря 1990 года в Нижнем Новгороде в семье футболиста. Его отец, Дмитрий Черышев, также был профессиональным игроком, а в 1996 году подписал контракт с испанским «Спортингом» и перевез семью в Испанию. Именно там начал делать первые шаги в футболе и юный Денис.
В 2002 году талантливого подростка заметили скауты мадридского «Реала». Он попал в знаменитую академию, где прошел все уровни. В ноябре 2012 года, когда командой руководил Жозе Моуринью, Черышев дебютировал за основную команду, став первым россиянином, официально сыгравшим за «Реал». В 2016 году он стал победителем Лиги чемпионов, хотя провел за мадридцев лишь три матча в том сезоне.
Однако закрепиться в «Королевском клубе» не удалось — конкуренцию на фланге составлял сам Криштиану Роналду. Черышев отправился в аренды, а затем и в полноценные переходы в «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию». Именно в составе «Вильярреала» он провел лучший сезон в карьере — 40 матчей и 7 голов во всех турнирах. Но настоящая слава пришла к Черышеву летом 2018 года. На домашнем чемпионате мира он стал одним из главных героев турнира, забив 4 мяча в 5 матчах. Тогда его знала и любила вся страна.
Травмы, потеря формы и уход из «Валенсии»
После чемпионата мира Черышев на постоянной основе перешел в «Валенсию». Но именно с этого момента начался постепенный закат его карьеры. Футболиста преследовали травмы: от постоянных мышечных проблем до повреждений подколенного сухожилия. Когда он был здоров, то регулярно появлялся на поле, но постепенно проигрывал конкуренцию. Статистика говорит сама за себя: за три сезона после полноценного трансфера в «Валенсию» россиянин забил лишь один гол в Примере.
В 2022 году с ним без лишних сожалений не стали продлевать контракт. Последующие годы Черышев провел в итальянской «Венеции» и греческом «Паниониосе», но вернуть былую форму ему так и не удалось. В феврале 2024 года он объявил о своем уходе из «Валенсии», написав в соцсетях прощальное письмо болельщикам.
Новый этап и переход в кипрскую «Красаву»
В начале февраля 2026 года стало известно, что Денис Черышев подписал контракт с кипрским клубом «Красава Ипсонас». Трудовое соглашение рассчитано до конца мая 2026 года. Свой первый матч за новый клуб Черышев провел против лидера чемпионата — «Омонии Никосия», выйдя на замену.
Сам футболист не скрывает, что рассматривает вариант завершения карьеры в одном из клубов Российской Премьер-лиги. В начале 2026 года сообщалось, что 35-летний хавбек открыт к предложениям из России, но конкретных вариантов пока не поступало. Его отец, Дмитрий Черышев, подтвердил, что сын не планирует заканчивать карьеру и продолжает тренироваться.
Денис Черышев прошел долгий путь от воспитанника академии «Реала» до главного героя домашнего чемпионата мира. Время его громких побед, вероятно, позади, но несомненно, что он остается примером для молодых спортсменов — как на поле, так и за его пределами.