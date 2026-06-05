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День в истории: 5 июня 1999 года Россия сенсационно обыграла Францию на «Стад де Франс»

5 июня 1999 года сборная России по футболу совершила один из самых громких подвигов в своей истории, победив Францию на переполненном «Стад де Франс» в отборочном матче Евро-2000 со счетом 3:2.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Эта победа стала сенсацией не только из-за силы соперника, но и потому, что Франция тогда была действующим чемпионом мира и считалась безусловным фаворитом встречи.

Матч складывался драматично. Россия дважды выходила вперед усилиями Александра Панова, а решающий мяч забил Валерий Карпин, который принес команде историческую победу. Хозяева, несмотря на статус и поддержку трибун, не смогли сломить организованную и дерзкую игру российской команды.

Для сборной России этот успех имел особое значение. Он стал первой победой над действующим чемпионом мира в официальном матче и одной из самых ярких страниц в истории отечественного футбола. Более того, поражение на «Стад де Франс» стало для французов первым домашним неудачным результатом на новом стадионе и прервало их длительную беспроигрышную серию.

Тот вечер запомнился и тем, что Россия показала футбол, который до сих пор вспоминают как образец смелости, самоотдачи и характера. Победа в Сен-Дени не только подарила болельщикам яркие эмоции, но и укрепила веру в то, что российская сборная способна обыгрывать сильнейших соперников на их поле.

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