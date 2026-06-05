День в истории: 5 июня 1999 года Россия сенсационно обыграла Францию на «Стад де Франс»

Тот вечер запомнился и тем, что Россия показала футбол, который до сих пор вспоминают как образец смелости, самоотдачи и характера. Победа в Сен-Дени не только подарила болельщикам яркие эмоции, но и укрепила веру в то, что российская сборная способна обыгрывать сильнейших соперников на их поле.