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Смолов объяснил, почему не возвращается в профессиональный футбол

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов в интервью Владу Аганову назвал причины, по которым он не возвращается в профессиональный футбол.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Летом 2025 года 36-летний Смолов покинул «Краснодар» и с тех пор находится без клуба в статусе свободного агента.

«Я нахожусь на таком этапе, что прошлым летом я принял решение не искать себе место работы только из-за своих собственных впечатлений относительно футбола. Да, чудес не бывает, ресурс организма не бесконечен, но я могу соответствовать уровню на какое-то время. Даже находясь в стартовом составе, я могу 60 минут быть эффективен. Здесь вопрос в том, что я получал от футбола. Тот футбол, который сейчас происходит, не очень импонирует с точки зрения содержания. Очень мало мысли, больше бестолковой беготни, меньше мастерства. Мне как футболисту, с моим набором качеств, сложнее себя проявить. Сейчас на первый план выходят борьба, единоборства, какие-то бездумные совсем, очень много странных решений. Было совершенно по-другому», — сказал Смолов.

Смолов провел 339 матчей в РПЛ за «Динамо», «Анжи», «Урал», «Краснодар» и «Локомотив», в которых забил 109 мячей и отдал 42 голевые передачи. С «железнодорожниками» он дважды становился обладателем Кубка России (2019, 2021), а с «быками» в сезоне-2024/25 выиграл РПЛ. Также Смолов успел поиграть в Европе за «Фейеноорд» и «Сельту».

На счету Смолова 45 матчей за сборную России, в которых он забил 16 мячей. Он защищал цвета национальной команды на Евро-2016 во Франции и домашнем ЧМ-2018.