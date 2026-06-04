Павел Мамаев: Прислушайтесь к таким людям, как Мостовой

«Я реально не понимаю, как можно таких людей не рассматривать в качестве тренера или советника. Многие смеются над его регулярными высказываниями про нефутбольных людей, но давайте так — я вырос на трансляциях, где феерили Мостовой, Карпин, Никифоров и так далее. Это как сейчас мы смотрим на Матвея Сафонова, Сашу Головина. Прислушайтесь к таким людям, дайте им возможность попробовать. Они точно не сделают хуже тех, кого привозят», — передает слова Мамаева «Чемпионат».
Павел Мамаев объявил о завершении карьеры в феврале 2023 года в возрасте 35 лет. В том же году он открыл футбольную академию в Дубае вместе с еще одним скандальным экс-игроком национальной команды — Федором Смоловым. Мамаев известен по выступлениям за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов». Последним клубом Мамаева были подмосковные «Химки», единственный матч за которые он сыграл в феврале 2022 года. Всего Мамаев провел в РПЛ 307 матчей, в которых забил 38 мячей и сделал 34 голевые передачи. Также на его счету 15 игр за сборную России. Мамаев отыграл все три матча национальной команды на Евро-2016.
Александр Мостовой провел 65 матчей за сборные СССР, СНГ и России, в которых забил 13 мячей. На клубном уровне он выступал за «Красную Пресню», московский «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». В 2005 году Мостовой завершил игровую карьеру.