Павел Мамаев: Прислушайтесь к таким людям, как Мостовой

Павел Мамаев объявил о завершении карьеры в феврале 2023 года в возрасте 35 лет. В том же году он открыл футбольную академию в Дубае вместе с еще одним скандальным экс-игроком национальной команды — Федором Смоловым. Мамаев известен по выступлениям за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов». Последним клубом Мамаева были подмосковные «Химки», единственный матч за которые он сыграл в феврале 2022 года. Всего Мамаев провел в РПЛ 307 матчей, в которых забил 38 мячей и сделал 34 голевые передачи. Также на его счету 15 игр за сборную России. Мамаев отыграл все три матча национальной команды на Евро-2016.