Матвей Сафонов принял участие в съемках шоу «Натальная карта»

Сафонов посетил шоу вместе со своей женой Мариной Кондратюк, которая сидела в зале.
Шоу представляет собой разбор астрологического прогноза, связанного с гостем. Соведущая Олеся Иванченко проявляет интерес к астрологии, в то время как Дмитрий Журавлёв выступает в роли скептика.
30 мая Сафонов сыграл с лондонским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов УЕФА, завершившемся со счетом 1:1 (4:3 пен.), и помог парижскому клубу второй раз подряд выиграть главный еврокубок. В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2025/2026 Сафонов провел 11 матчей и четыре раза отыграл «на ноль».
Голкипер подписал контракт с «ПСЖ» в июне 2024 года, перейдя из «Краснодара». Соглашение рассчитано до 2029 года.