Касильяс требует €3,7 млн компенсации от «Порту» за инфаркт

Касильяс перешел в «Порту» в 2015 году из мадридского «Реала», воспитанником которого является. За время выступлений за «Реал» голкипер добился впечатляющих успехов, выиграв пять титулов чемпиона Испании, одержав две победы в Кубке и четыре победы в Суперкубке Испании. Также Касильяс три раза победил в Лиге чемпионов, дважды завоевал Суперкубок УЕФА и выиграл клубный чемпионат мира.