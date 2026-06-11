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Касильяс требует €3,7 млн компенсации от «Порту» за инфаркт

Испанский вратарь Икер Касильяс перенес сердечный приступ в мае 2019 года, после чего завершил профессиональную карьеру.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает As, 45-летний Касильяс подал иск в португальский суд с требованием взыскать с «Порту» компенсацию в размере €3,7 млн. Бывший футболист утверждает, что получил вред здоровью и был вынужден завершить карьеру из‑за действий медицинского персонала команды.

По словам Касильяса, врач «Порту» ошибочно заверил его, что проблема с сердцем решена. Кроме того, спортсмен полагает, что сердечный приступ мог быть спровоцирован чрезмерными физическими нагрузками во время тренировок с португальской командой.

После сердечного приступа Касильяса выписали из больницы через несколько дней. С тех пор он не принимал участия в официальных матчах, что в итоге привело к решению завершить карьеру.

Касильяс перешел в «Порту» в 2015 году из мадридского «Реала», воспитанником которого является. За время выступлений за «Реал» голкипер добился впечатляющих успехов, выиграв пять титулов чемпиона Испании, одержав две победы в Кубке и четыре победы в Суперкубке Испании. Также Касильяс три раза победил в Лиге чемпионов, дважды завоевал Суперкубок УЕФА и выиграл клубный чемпионат мира.

Икер Касильяс пять раз подряд (в 2008—2012 годах) был признан лучшим вратарем мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

В составе «Порту» футболист стал чемпионом Португалии и выиграл Суперкубок страны.

Значительных успехов Касильяс добился и в составе сборной Испании: победа на чемпионате мира в 2010 году и два титула чемпиона Европы (2008, 2012).