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Дзюба результативно сыграл за любительскую команду «Крысиная нора»

Российский футболист сделал ассистентский покер.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Локомотив"

Артём Дзюба отметился четырьмя результативными передачами в матче любительской лиги Санкт-Петербурга за команду «Крысиная нора». Его команда обыграла «Юнитек» со счётом 7:4.

Нападающий ассистировал партнёрам на 20-й, 26-й, 29-й и 60-й минутах встречи.

Напомним, 23 мая тольяттинский «Акрон» объявил о расставании с Дзюбой. Форвард присоединился к клубу 12 сентября 2024 года. За «Акрон» он провёл 52 матча во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 12 голевых передач. Ранее Дзюба выступал за «Спартак», «Зенит», «Локомотив» и другие клубы.

Сейчас Дзюба ищет новый клуб в статусе свободного агента. Контракт с «Акроном» футболист не продлил, но завершать карьеру не планирует. В российских СМИ появились слухи, что руководство «Спартака» может подписать форварда.