Дзюба результативно сыграл за любительскую команду «Крысиная нора»

Артём Дзюба отметился четырьмя результативными передачами в матче любительской лиги Санкт-Петербурга за команду «Крысиная нора». Его команда обыграла «Юнитек» со счётом 7:4.



Нападающий ассистировал партнёрам на 20-й, 26-й, 29-й и 60-й минутах встречи.



Напомним, 23 мая тольяттинский «Акрон» объявил о расставании с Дзюбой. Форвард присоединился к клубу 12 сентября 2024 года. За «Акрон» он провёл 52 матча во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 12 голевых передач. Ранее Дзюба выступал за «Спартак», «Зенит», «Локомотив» и другие клубы.