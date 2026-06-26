Экс‑футболист юношеской сборной Нидерландов погиб в 28 лет

Как сообщает ESPN, Матс Гротенбрег купался в зоне отдыха «Мукерплас» под Неймегеном и получил смертельные травмы при столкновении с лодкой. Полиция арестовала одного человека и проводит дальнейшее расследование обстоятельств инцидента.
Гротенбрег играл в молодежных академиях ПСВ и «Витесс», а также играл за профессиональный клуб «ТОП Осс» и участвовал в реалити‑шоу на нидерландском телевидении. На момент гибели он защищал цвета любительской команды VRC из Венендала.
Матс Гротенбрег стал известен в Нидерландах в 2023 году, когда выступал за любительский футбольный клуб «Геркулес». В добавленное время матча Кубка Нидерландов он забил победный гол в ворота «Аякса» (3:2) и выбил амстердамский клуб. Этот матч считается одним из самых громких сенсаций в истории турнира.