Экс‑футболист юношеской сборной Нидерландов погиб в 28 лет

Матс Гротенбрег стал известен в Нидерландах в 2023 году, когда выступал за любительский футбольный клуб «Геркулес». В добавленное время матча Кубка Нидерландов он забил победный гол в ворота «Аякса» (3:2) и выбил амстердамский клуб. Этот матч считается одним из самых громких сенсаций в истории турнира.