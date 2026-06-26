Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Норвегия
:
Франция
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.65
П2
1.64
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Сенегал
:
Ирак
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.15
П2
13.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Турция
3
:
США
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Парагвай
0
:
Австралия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Япония
1
:
Швеция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Тунис
1
:
Нидерланды
3
П1
X
П2

Экс‑футболист юношеской сборной Нидерландов погиб в 28 лет

Нидерландский футболист Матс Гротенбрег погиб в результате инцидента во время плавания.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Как сообщает ESPN, Матс Гротенбрег купался в зоне отдыха «Мукерплас» под Неймегеном и получил смертельные травмы при столкновении с лодкой. Полиция арестовала одного человека и проводит дальнейшее расследование обстоятельств инцидента.

Гротенбрег играл в молодежных академиях ПСВ и «Витесс», а также играл за профессиональный клуб «ТОП Осс» и участвовал в реалити‑шоу на нидерландском телевидении. На момент гибели он защищал цвета любительской команды VRC из Венендала.

Матс Гротенбрег стал известен в Нидерландах в 2023 году, когда выступал за любительский футбольный клуб «Геркулес». В добавленное время матча Кубка Нидерландов он забил победный гол в ворота «Аякса» (3:2) и выбил амстердамский клуб. Этот матч считается одним из самых громких сенсаций в истории турнира.