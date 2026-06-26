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Хаски выступит на финале седьмого сезона Медиалиги

Концерт рэпера состоится перед решающим матчем турнира в «Лужниках».

Источник: РИА "Новости"

Рэпер Хаски выступит на финале седьмого сезона WINLINE Медиалиги. Об этом организаторы сообщили в социальных сетях.

Финальный матч пройдет 4 июля на стадионе «Лужники» и начнется в 19:00. Перед решающей встречей также состоится матч за третье место.

В финале сыграют победители полуфинальных пар «Амкал» — СКА и 2Drots — ФК «10». После первых матчей «Амкал» обыграл СКА со счетом 3:1, а ФК «10» оказался сильнее 2Drots в серии буллиталити после ничьей 0:0.

Ответные полуфинальные встречи состоятся 26 июня.