Хаски выступит на финале седьмого сезона Медиалиги

Рэпер Хаски выступит на финале седьмого сезона WINLINE Медиалиги. Об этом организаторы сообщили в социальных сетях.
Финальный матч пройдет 4 июля на стадионе «Лужники» и начнется в 19:00. Перед решающей встречей также состоится матч за третье место.
В финале сыграют победители полуфинальных пар «Амкал» — СКА и 2Drots — ФК «10». После первых матчей «Амкал» обыграл СКА со счетом 3:1, а ФК «10» оказался сильнее 2Drots в серии буллиталити после ничьей 0:0.
Ответные полуфинальные встречи состоятся 26 июня.