Хаски выступит на финале седьмого сезона Медиалиги

В финале сыграют победители полуфинальных пар «Амкал» — СКА и 2Drots — ФК «10». После первых матчей «Амкал» обыграл СКА со счетом 3:1, а ФК «10» оказался сильнее 2Drots в серии буллиталити после ничьей 0:0.