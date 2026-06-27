Медиалига планирует пригласить звезду ЧМ-2026 Возинью в Россию

Осипов сообщил, что во время учебы в Российском университете дружбы народов (РУДН) он играл за сборную вуза вместе с уроженцем этого африканского государства по имени Бальтазар.
«Поэтому первое, что я сделаю после того, как Кабо-Верде закончит своё феноменально успешное выступление на ЧМ-2026, — позвоню своему другу, чтобы найти контакт Возиньи для приглашения его в МФЛ», — заявил функционер.
Возинье 40 лет, в настоящее время он выступает за португальский клуб «Шавеш» из Сегунды-лиги (Д-2). Контракт голкипера с командой действует до конца июня 2026 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 50 тысяч евро.
На чемпионате мира 2026 года вратарь сборной Кабо-Верде провел два матча группового этапа — против команд Испании (0:0) и Уругвая (2:2). Он стал самым возрастным голкипером в истории мундиаля, сыгравшим «на ноль». После встречи со сборной Испании число подписчиков Возиньи в соцсети выросло с 46 тысяч до 1,6 миллиона.