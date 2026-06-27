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Медиалига планирует пригласить звезду ЧМ-2026 Возинью в Россию

Глава Медийной футбольной лиги (МФЛ) Николай Осипов в интервью «Спорт-Экспрессу» допустил возможность приглашения в Россию вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи.

Источник: Getty Images

Осипов сообщил, что во время учебы в Российском университете дружбы народов (РУДН) он играл за сборную вуза вместе с уроженцем этого африканского государства по имени Бальтазар.

«Поэтому первое, что я сделаю после того, как Кабо-Верде закончит своё феноменально успешное выступление на ЧМ-2026, — позвоню своему другу, чтобы найти контакт Возиньи для приглашения его в МФЛ», — заявил функционер.

Возинье 40 лет, в настоящее время он выступает за португальский клуб «Шавеш» из Сегунды-лиги (Д-2). Контракт голкипера с командой действует до конца июня 2026 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 50 тысяч евро.

На чемпионате мира 2026 года вратарь сборной Кабо-Верде провел два матча группового этапа — против команд Испании (0:0) и Уругвая (2:2). Он стал самым возрастным голкипером в истории мундиаля, сыгравшим «на ноль». После встречи со сборной Испании число подписчиков Возиньи в соцсети выросло с 46 тысяч до 1,6 миллиона.

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