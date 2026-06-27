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В РФС сообщили, сколько денег получили от ФИФА в 2025 году

Российский футбольный союз в 2025 году получил от ФИФА 1,9 млрд рублей на реализацию проектов.

Источник: AP 2024

Российский футбольный союз (РФС) в 2025 году получил от Международной федерации футбола (ФИФА) 1,9 млрд рублей на реализацию проектов в рамках программы FIFA Legacy. Об этом заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, выступая на конференции организации.

«В 2025 году РФС обеспечил проведение соревнований и реализацию проектов в рамках программы FIFA Legacy. В прошлом году общий объем превысил 1 млрд 17 млн руб. От ФИФА было получено три транша, 1,9 млрд руб. Это позволит продолжить реализацию согласованных с ФИФА проектов в будущем», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Как уточнил Митрофанов, в 2025 году РФС ожидал от ФИФА еще порядка 275 млн рублей по проекту укладки полей, однако итоговое согласование было получено только в мае 2026-го.

«В настоящий момент контракт подписан. И мы ждем поступления средств от ФИФА, после чего сможем приступить к реализации данного проекта. Комитет по развитию ФИФА все эти моменты согласовал», — отметил генсек РФС.

Российские футбольные клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.