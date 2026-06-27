В РФС сообщили, сколько денег получили от ФИФА в 2025 году

«В 2025 году РФС обеспечил проведение соревнований и реализацию проектов в рамках программы FIFA Legacy. В прошлом году общий объем превысил 1 млрд 17 млн руб. От ФИФА было получено три транша, 1,9 млрд руб. Это позволит продолжить реализацию согласованных с ФИФА проектов в будущем», — приводит слова Митрофанова ТАСС.