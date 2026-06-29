Чемпион мира Хуан Мата стал совладельцем австралийского клуба

Австралийский клуб «Мельбурн Виктори» официально представил 38-летнего чемпиона мира 2010 года в качестве нового совладельца. Ожидается, что в будущем испанец также займет место в совете директоров. На данный момент Мата ещн размышляет, стоит ли ему продолжать игровую карьеру в следующем сезоне. При этом руководство «Мельбурн Виктори» уже объявило, что, как только футболист примет решение повесить бутсы на гвоздь, он возглавит новый комитет по футбольным операциям.
«Прошедший сезон на поле принёс мне огромное удовольствие, и инвестиции в “Виктори” в качестве акционера стали естественным следующим шагом. Я искренне верю в будущее австралийского футбола. С самого первого дня в “Мельбурн Виктори” я почувствовал страсть этого клуба и потенциал лиги. Я хочу быть частью построения того, что ждет нас впереди, — не просто на один сезон, а в долгосрочной перспективе», — приводит слова Хуана Маты издание The Sun.
Хуан Мата является воспитанником мадридского «Реала». В течение своей карьеры он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Валенсию», «Челси», «Галатасарай» и японский «Виссел Кобе».
Помимо титула чемпиона мира, Мата также является чемпионом Европы 2012 года. В составе «Челси» он становился победителем Лиги чемпионов. Выступая за «Челси» и «Манчестер Юнайтед», хавбек выигрывал Лигу Европы и Кубок Англии.