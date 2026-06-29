Чемпион мира Хуан Мата стал совладельцем австралийского клуба

«Прошедший сезон на поле принёс мне огромное удовольствие, и инвестиции в “Виктори” в качестве акционера стали естественным следующим шагом. Я искренне верю в будущее австралийского футбола. С самого первого дня в “Мельбурн Виктори” я почувствовал страсть этого клуба и потенциал лиги. Я хочу быть частью построения того, что ждет нас впереди, — не просто на один сезон, а в долгосрочной перспективе», — приводит слова Хуана Маты издание The Sun.