Кокорин отреагировал на проблему с бензином в Москве

Российский нападающий Александр Кокорин прокомментировал проблемы с продажей бензина в ряде регионов России.
Футболист высказался об этом в интервью корреспонденту Sport24 во время любительского турнира по уличному футболу в Москве.
— Проблема с бензином на тебе сказывается?
— Я пока без машины, так что об этом не задумываюсь. На самокат буду пересаживаться, — сказал Кокорин.
35-летний форвард сейчас находится без клуба после ухода из кипрского «Ариса».
В минувшем сезоне Кокорин провёл за «Арис» 23 матча и забил один гол. Ранее нападающий выступал за московское «Динамо», «Зенит», «Сочи», «Спартак» и итальянскую «Фиорентину».
Есть информация, что к 29 июня ряд крупных нефтяных компаний ввёл ограничения на продажу бензина в Москве. Так, «Газпромнефть», «Лукойл» и Teboil разрешают заправлять не более 30 литров на одно транспортное средство. Так, по данным очевидцев, стоимость бензина АИ-95 составляет сегодня от 70,75 до 73,78 рублей.