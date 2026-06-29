Кокорин отреагировал на проблему с бензином в Москве

Есть информация, что к 29 июня ряд крупных нефтяных компаний ввёл ограничения на продажу бензина в Москве. Так, «Газпромнефть», «Лукойл» и Teboil разрешают заправлять не более 30 литров на одно транспортное средство. Так, по данным очевидцев, стоимость бензина АИ-95 составляет сегодня от 70,75 до 73,78 рублей.