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Кокорин отреагировал на проблему с бензином в Москве

Александр Кокорин рассказал, что будет делать, если проблема с бензином останется.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Арис" Лимасол

Российский нападающий Александр Кокорин прокомментировал проблемы с продажей бензина в ряде регионов России.

Футболист высказался об этом в интервью корреспонденту Sport24 во время любительского турнира по уличному футболу в Москве.

— Проблема с бензином на тебе сказывается?

— Я пока без машины, так что об этом не задумываюсь. На самокат буду пересаживаться, — сказал Кокорин.

35-летний форвард сейчас находится без клуба после ухода из кипрского «Ариса».

В минувшем сезоне Кокорин провёл за «Арис» 23 матча и забил один гол. Ранее нападающий выступал за московское «Динамо», «Зенит», «Сочи», «Спартак» и итальянскую «Фиорентину».

Есть информация, что к 29 июня ряд крупных нефтяных компаний ввёл ограничения на продажу бензина в Москве. Так, «Газпромнефть», «Лукойл» и Teboil разрешают заправлять не более 30 литров на одно транспортное средство. Так, по данным очевидцев, стоимость бензина АИ-95 составляет сегодня от 70,75 до 73,78 рублей.