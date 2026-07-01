Патрис Эвра: Русские люди такие же сумасшедшие, как я

«Россия всегда мне нравилась. Финал Лиги чемпионов в 2008 году с “Манчестер Юнайтед”, чемпионат мира 2018 года, когда Франция стала победителем турнира, — это в памяти навсегда. У меня есть друзья в вашей стране, чему я очень рад. Хотел бы я приехать в Россию? Я не был в этой стране с 2018 года. Что произойдет в будущем — мы не знаем, но все возможно. Мне очень нравится энергетика русских людей — они такие же сумасшедшие, как я, а также всегда веселые. У нас однозначно много общего», — заявил Эвра в беседе с «РБ Спорт».