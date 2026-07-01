Патрис Эвра: Русские люди такие же сумасшедшие, как я

Патрис Эвра ответил, возможен ли его приезд в РФ.
«Россия всегда мне нравилась. Финал Лиги чемпионов в 2008 году с “Манчестер Юнайтед”, чемпионат мира 2018 года, когда Франция стала победителем турнира, — это в памяти навсегда. У меня есть друзья в вашей стране, чему я очень рад. Хотел бы я приехать в Россию? Я не был в этой стране с 2018 года. Что произойдет в будущем — мы не знаем, но все возможно. Мне очень нравится энергетика русских людей — они такие же сумасшедшие, как я, а также всегда веселые. У нас однозначно много общего», — заявил Эвра в беседе с «РБ Спорт».
Ранее в сети появилось видео, на котором завершивший карьеру защитник поет хит Юры Шатунова «Седая ночь» в шапке-ушанке.
Эвра завершил игровую карьеру в 2018 году. Он известен по выступлениям за «Монако» (2002−2006), «Манчестер Юнайтед» (2006−2014) и «Ювентус» (2014−2017). На клубном уровне Эвра выиграл 20 титулов, в том числе пять раз становился чемпионом Англии и дважды — чемпионом Италии.
В 2008 году Эвра на стадионе «Лужники» выиграл с «Манчестер Юнайтед» Лигу чемпионов. В московском финале манкунианцы обыграли лондонский «Челси» (1:1, пен. 6:5). Также на счету Эвра 81 матч за сборную Франции. В 2016 году вместе с национальной командой он стал вице‑чемпионом Европы.