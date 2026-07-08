Дейли Блинд третий раз в карьере стал игроком «Аякса»

36-летний футболист присоединился к команде на правах свободного агента. Соглашение с ним рассчитано на один сезон — до лета 2027 года.
Блинд в третий раз стал игроком «Аякса». Он является воспитанником амстердамского клуба, за который выступал до 2014 года. В 2018 году он вернулся в «Аякс» и провел за клуб еще четыре с половиной сезона.
В общей сложности Блинд провел за «Аякс» 333 матча, в которых забил 13 мячей и отдал 21 голевую передачу. Он семь раз становился с клубом чемпионом Нидерландов (2011−2014, 2019−2022) и дважды выигрывал национальный кубок (2019, 2021).
Помимо «Аякса» Блинд выступал за «Манчестер Юнайтед» (2014−2018), мюнхенскую «Баварию» (2023) и «Жирону» (2023−2026). Также на его счету 108 матчей за сборную Нидерландов, с которой он становился бронзовым призером чемпионатов мира (2014) и Европы (2024).
В минувшем сезоне «Аякс» занял пятое место в чемпионате Нидерландов, отстав от ставшего чемпионом ПСВ на 28 очков.
«Аякс» откроет новый сезон в Эредивизи 9 августа выездным матчем против «Зволле».