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Дейли Блинд третий раз в карьере стал игроком «Аякса»

Амстердамский «Аякс» объявил о возвращении защитника Дейли Блинда.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

36-летний футболист присоединился к команде на правах свободного агента. Соглашение с ним рассчитано на один сезон — до лета 2027 года.

Блинд в третий раз стал игроком «Аякса». Он является воспитанником амстердамского клуба, за который выступал до 2014 года. В 2018 году он вернулся в «Аякс» и провел за клуб еще четыре с половиной сезона.

В общей сложности Блинд провел за «Аякс» 333 матча, в которых забил 13 мячей и отдал 21 голевую передачу. Он семь раз становился с клубом чемпионом Нидерландов (2011−2014, 2019−2022) и дважды выигрывал национальный кубок (2019, 2021).

Помимо «Аякса» Блинд выступал за «Манчестер Юнайтед» (2014−2018), мюнхенскую «Баварию» (2023) и «Жирону» (2023−2026). Также на его счету 108 матчей за сборную Нидерландов, с которой он становился бронзовым призером чемпионатов мира (2014) и Европы (2024).

В минувшем сезоне «Аякс» занял пятое место в чемпионате Нидерландов, отстав от ставшего чемпионом ПСВ на 28 очков.

«Аякс» откроет новый сезон в Эредивизи 9 августа выездным матчем против «Зволле».