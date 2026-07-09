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Адвокат Сафонова: бывшая жена не дает ему видеться с дочерью

Адвокат Андрей Крючков, представляющий интересы вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, в интервью «Матч ТВ» рассказал, что бывшая супруга футболиста не дает ему видеться с дочерью.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В октябре 2021 года Сафонов после семи лет отношений развелся с Анастасией Казачек. Незадолго до расторжения брака у пары родилась дочь Майя. Позже между бывшими супругами начались судебные разбирательства по поводу алиментных обязательств.

«Мы сейчас предпринимаем все возможные меры для того, чтобы Матвей увиделся с ребенком. Я могу вам сказать ответственно из последних источников, что Матвей пытался увидеться с ребенком, но, к сожалению, пока это невозможно, поскольку Анастасия говорит, что они находятся то не в Москве, то не в Краснодаре. И вот такие условные качели по поводу того, где они находятся, не позволяют Матвею увидеться с ребенком.

Когда последний раз была встреча? Очень давно, но Матвей принимает все попытки, чтобы увидеться с дочкой. На ее день рождения Матвей отправил 500 тыс. рублей, сказал, что хочет увидеть Майю в июле в Москве. Анастасия подавала иск в суд, чтобы Матвей виделся с ребенком, но сама же фактически делает все наоборот. Матвей очень желает увидеться с дочкой.

Считаю, что здесь со стороны его бывшей супруги есть нарушение. Она не создает условия для того, чтобы видеться. У нас решением суда предусмотрено о том, что Матвей имеет право по видеосвязи с ребенком общаться, но пока это не исполняется. Матвей готов увидеться с ребенком, но, к сожалению, пока от Анастасии не поступает обратной связи в отношении того, когда можно будет осуществить встречу.

Как на это реагируют надземные органы? Пока мы хотим все мирно урегулировать между папой и мамой. Надеемся, что Анастасия адекватно будет реагировать на то, чтобы Матвей мог видеться с ребенком. Матвей не сторонник всех судебных процессов, он, наоборот, за мирное урегулирование процесса», — сказал Крючков.

В августе 2024 года Никулинский суд Москвы обязал Сафонова перечислять на ребенка 25% от своей зарплаты. В 2025 году он погасил все долги по алиментам, выплатив около 66 млн рублей. По утверждению футболиста, общая сумма выплат на содержание ребенка уже превысила 90 млн рублей.

В прошлом сезоне Сафонов помог «ПСЖ» выиграть три турнира: Межконтинентальный кубок, Лигу 1 и Лигу чемпионов. Он провел за парижан 27 матчей, в которых пропустил 28 мячей и 12 раз сыграл на ноль.

«ПСЖ» откроет новый сезон 12 августа матчем за Суперкубок УЕФА против «Астон Виллы».