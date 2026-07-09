Дзюба: Я сделал все возможное, чтобы уехать играть в Англию

37-летний форвард признался, что хотел попробовать свои силы в Английской Премьер-лиге, однако перейти в зарубежный клуб ему так и не удалось.
— У меня всегда была мечта поехать в Англию, я для этого сделал все возможное и невозможное после чемпионата мира. Но я тогда уже сказал: российские агенты — люди, которые не в состоянии такое организовать, — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».
На домашнем чемпионате мира-2018 Дзюба провел пять матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи. Сейчас он остается лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
После ухода из тольяттинского «Акрона» Дзюба находится в статусе свободного агента.