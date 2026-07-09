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СМИ: Клуб Неймара не выплатил футболистам зарплату за июнь

Бразильский «Сантос», за который выступает Неймар, не выплатил футболистам основной команды заработную плату за июнь. Об этом сообщает Globo.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

По информации источника, клуб столкнулся с нехваткой денежных средств и не смог своевременно провести выплаты. Руководство работает над тем, чтобы как можно скорее урегулировать ситуацию.

Кроме того, «Сантос» задолжал игрокам выплаты по правам на изображение за последние два месяца. Аналогичная проблема уже возникала в течение нынешнего года. Отмечается, что общий долг клуба превышает 1 млрд бразильских реалов (около 14,7−14,8 млрд рублей).

При этом зарплаты сотрудникам клуба, а также футболистам молодежной и женской команд были выплачены в полном объеме и без задержек.

Несмотря на финансовые трудности, основная команда возобновила тренировки на базе «Король Пеле» и продолжает подготовку к матчу чемпионата Бразилии против «Ботафого». Он пройдет 16 июля.

Неймар в начале 2025 года вернулся в «Сантос», в котором начинал профессиональную карьеру. В этом сезоне он провел 15 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи. Ранее бразилец выступал за «Аль-Хиляль», «ПСЖ» и «Барселону».