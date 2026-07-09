СМИ: Клуб Неймара не выплатил футболистам зарплату за июнь

Неймар в начале 2025 года вернулся в «Сантос», в котором начинал профессиональную карьеру. В этом сезоне он провел 15 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи. Ранее бразилец выступал за «Аль-Хиляль», «ПСЖ» и «Барселону».