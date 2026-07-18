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Стариков оценил стоимость комфортной жизни семьи в Майами

Бывший форвард рассказал, сколько денег нужно семье из четырех человек.

Источник: Kiran891/CC BY-SA 4.0|wikipedia

Бывший нападающий «Ростова» и «Томи» Евгений Стариков заявил, что семье из четырех человек требуется около 15 тыс. долларов в месяц для комфортной жизни в Майами, а для более свободного уровня расходов — около 25 тыс.

По словам Старикова, при бюджете в 15 тыс. долларов можно покрывать основные расходы, включая жилье, автомобили, страховки и занятия детей, однако посещать рестораны получится значительно реже.

Экс-футболист также рассказал, что сейчас выступает за медиакоманду Роналдиньо Midnight Wizards в Baller League USA. Помимо футбола, он зарабатывает благодаря собственной академии и инвестициям.