Экс-игрок «Динамо» Вальбуэна продолжит карьеру на Мальте

41-летний футболист подписал контракт с клубом «Санта-Лучия», выступающим во втором дивизионе местного чемпионата, сообщает пресс-служба команды.
Срок действия соглашения и другие детали контракта не раскрываются. Вальбуэна уже присоединился к новому клубу и приступил к тренировкам с командой.
За карьеру французский хавбек выступал за такие клубы, как «Марсель», московское «Динамо», «Лион», «Фенербахче» и другие команды. В сезоне-2025/26 он играл за вторую команду «Олимпиакоса», где в 11 матчах забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.
Вальбуэна выступал в составе московского «Динамо» с 2014 по 2015 год. В составе бело-голубых футболист провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 17 результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Вальбуэны в 50 тысяч евро.