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Экс-игрок «Динамо» Вальбуэна продолжит карьеру на Мальте

Бывший полузащитник московского «Динамо» и сборной Франции Матье Вальбуэна продолжит карьеру на Мальте в клубе «Санта-Лучия».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

41-летний футболист подписал контракт с клубом «Санта-Лучия», выступающим во втором дивизионе местного чемпионата, сообщает пресс-служба команды.

Срок действия соглашения и другие детали контракта не раскрываются. Вальбуэна уже присоединился к новому клубу и приступил к тренировкам с командой.

За карьеру французский хавбек выступал за такие клубы, как «Марсель», московское «Динамо», «Лион», «Фенербахче» и другие команды. В сезоне-2025/26 он играл за вторую команду «Олимпиакоса», где в 11 матчах забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.

Вальбуэна выступал в составе московского «Динамо» с 2014 по 2015 год. В составе бело-голубых футболист провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 17 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Вальбуэны в 50 тысяч евро.