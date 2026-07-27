Экс-игрок «Динамо» Вальбуэна продолжит карьеру на Мальте

За карьеру французский хавбек выступал за такие клубы, как «Марсель», московское «Динамо», «Лион», «Фенербахче» и другие команды. В сезоне-2025/26 он играл за вторую команду «Олимпиакоса», где в 11 матчах забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.