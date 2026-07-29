Мовсисян рассказал, как обыграл команду Бекхэма в финале МЛС

«Мы попали в плей-офф с последнего места, я забил решающий гол на последней минуте. А потом в финале играли с “Гэлакси” — в их составе были Дэвид Бекхэм, Лэндон Донован. И мы победили по пенальти! Для меня, молодого парня, это было невероятно. Я играл на профессиональном уровне уже четыре года, но именно тогда по-настоящему осознал: Юра Мовсисян — профессиональный футболист.



Как готовился к матчу против Бекхэма? За день до игры все было нормально. Потом пошли мурашки. Ночью не спал. Но когда вышел на поле и увидел Бекхэма рядом, понял: “Да, я сделал это!” После игры он зашел к нам в раздевалку, поздравил, мы сфотографировались. Но майками, к сожалению, не обменялись. Хотя само его появление в раздевалке — такого я больше не видел. Но Дэвиду разрешалось все, он был лицом лиги», — сказал Мовсисян.